Ecco come lo fanno i Ferragnez: la rivelazione del cantante – VIDEO

I Ferragnez sono soliti condividere molti dettagli della loro vita privata. La rivelazione di Fedez ha lasciato tutti increduli

Fedez e Chiara Ferragni continuano ad aprire le porte della loro vita ai followers. Il cantante e l’influencer ormai condividono davvero tutto con i loro fans: del resto, per essere sempre in vetta alle classifiche della notorietà è necessario mettersi letteralmente a nudo.

E così, dopo la lite decisamente esilarante dovuta a un commento di Fedez all’attrice spagnola Ester Exposito, ecco che i due hanno avuto un’altra discussione in merito all’outfit del rapper. La Ferragni, infatti, non gradisce molto quando Federico si veste con abiti sportivi e lo preferisce in jeans o in abiti eleganti.

Lui l’ha accontentata subito, ma si è posto un dubbio: “Quindi negli ultimi mesi non mi hai trovato sexy?”. Pronta la risposta di lei: “Non tanto, sei sexy quando non sei vestito. Quando sei vestito no…”. Il tutto, ovviamente, riproposto sulle storie di Instagram.

I Ferragnez svelano il loro saluto segreto: “Ecco il nostro cinque”

Ma non ci sono solo battibecchi divertenti, stile Sandra e Raimondo, nei post social dei Ferragnez. Ieri Federico e Chiara si sono rilassati in un lussuoso hotel di Portofino e il cantante ha pubblicato una storia in diretta dal terrazzo con una splendida vista sul mare.

La coppia più chiacchierata del web era sdraiata sul lettino a prendere il sole e Fedez ha svelato: “Ecco il cinque segreto dei Ferragnez”. Lui ha allungato il braccio, mentre lei ha risposto con il piede. Un saluto davvero speciale.

Nel frattempo Fedez è stato ospite in collegamento su RTL per presentare il suo nuovo singolo “Mille”, uscito venerdì 11 giugno a mezzanotte.

Il disco, in collaborazione con Achille Lauro ed Orietta Berti, promette di essere uno dei tormentoni dell’estate 2021. E voi lo avete già ascoltato?