Euro2020, la Nazionale incolla mezza Italia alla tv: risultato incredibile

Ascolti tv Auditel, prestigioso risultato per la Nazionale di Mancini: mezza Italia davanti la tv per il debutto agli Europei. Share del 50%

L’Italia di Roberto Mancini ha debuttato ieri, venerdì 11 giugno 2021, agli Europei 2020. La Nazionale ha iniziato al meglio Euro2020 battendo la Turchia nella gara inaugurale del torneo. Un netto 3-0 che fa ben sperare per il futuro e la conquista di un trofeo che manca dal 1968. L’esordio degli azzurri ha letteralmente incollato gli italiani davanti alla tv: i dati Auditel sono impressionanti, con ben 12.749.000 spettatori e uno share del 50.7%. (primo tempo: 12.709.000 – 50.6%, secondo tempo: 12.787.000 – 50.9%).

Praticamente, mezza Italia ha seguito la partita di Insigne e compagni, lasciando alla concorrenza televisiva solo le briciole. Risultato sicuramente atteso ma comunque significativo, anche perché la stessa partita veniva trasmessa in contemporanea da Sky, che è – chiaramente – una tv a pagamento, ma che “toglie” una fetta di pubblico: sulla tv satellitare Turchia-Italia è vista da 1.508.000 spettatori, con uno share del 6%.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

- Advertisement -

Leggi anche – Nazionale, i convocati di Mancini per gli Europei: clamoroso ritorno

Italia, tutti davanti alla tv per seguire la Nazionale

Poca roba per le altre amittenti, che devono accontentarsi di poco. Il coraggioso “Quarto Grado”, che è andato comunque in onda su Rete 4, ha comunque ottenuto un risultato dignitoso, con 1.572.000 spettatori e uno share dell’8.7%. Per quel che riguarda la Rai, sul secondo canale il film “Stai lontana da mia figlia” ha registrato uno share del 3% con 753.000 spettatori. Su Rai 3 è andato in onda il film “Sissi – Destino di un’imperatrice”, seguito da 891.000 spettatori e uno share del 3.6%.

Tornando a Mediaset, il film “Una folla passione” su Canale 5 ha messo davanti alla tv 1.660.000 spettatori con uno share del 5.5%. Su Italia 1 il film commedia “Mamma ho preso il morbillo” conquista 702.000 spettatori con uno share del 3%. Risultati modesti per La7 con le repliche di “Propaganda Live”, che segna 286.000 spettatori e l’1.5% di share. Su TV8 le repliche di Italia’s Got Talent – Best Of conquista 241.000 spettatori (1%). Infine, ancora repliche sul Nove, con Crozza che si fa seguire da 360.000 spettatori e l’1.5% di share.