Morgan, disperato appello: “Mi vuole morto, aiutatemi”

Il cantautore Morgan afferma di essere seriamente in pericolo: il caso spinoso giudiziario che lo vede accusato di stalking

La vita di Marco Castoldi, in arte Morgan, è sempre tormentata. Ogni volta il cantautore ne combina una, e stavolta ha deciso di lanciare un disperato appello sui social. Lo spunto è le accuse che lui ritiene “infondate”, e che riguardano un episodio accaduto tra aprile e dicembre 2020. Periodo in cui, secondo una sua ex fidanzata (una musicista di 32 anni) Morgan avrebbe fatto dello stalking, prendendo anche una denuncia. La donna, infatti, ha raccontato ai carabinieri di essere stata tormentata e molestata da Morgan.

La denuncia è stata fatta alla Procura di Monza, la quale ha avviato delle indagini e rinviato a giudizio l’artista, che quindi sarà processato per il presunto e grave reato. Secondo la 32enne, Morgan la tormentava con messaggi, telefonate e tentativi di ogni tipo per incontrarla ed entrare in contatto con lei. Lui e la donna, a quanto ha raccontato lei, si conoscono da molti anni, ma non c’è mai stata una relazione sentimentale, cosa che invece sostengono Morgan e i suoi legali.

Morgan nei guai: gravi accuse nei suoi confronti

Secondo la donna, invece, si sarebbe trattato soltanto di stalking. Nella denuncia ci sarebbe anche una presunta minaccia da parte di Morgan di “revenge porn”, e una serie di offese e volgarità via whatsapp. Morgan avrebbe perfino provato a contattarla con un’identità falsa. Castoldi, invece, nega ogni accusa. Lo ha fatto sui social, con alcuni post. Il cantautore risponde agli utenti dicendo di essere lui la vittima e arrivando perfino a dire che “Qualcuno mi vuole morto e non è una metafora”, e poi: “Io sono disintegrato, ci lascerò le penne tra poco”, dipingendo uno scenario molto allarmato.

Anche se non cita direttamente la vicenda giudiziaria, è molto probabile che Morgan faccia riferimento proprio a quella. Un riferimento chiaro è quando il cantante scrive che “ha scritto solo delle poesie”, ma invece nei suoi confronti c’è un’accusa di stalking. A questo punto l’ex leader dei Bluvertigo rischia il carcere, mentre sulla sua testa c’è anche la causa penale intentata dall’ex amico Bugo dopo la sceneggiata a Sanremo. In questo caso il suo collega gli ha chiesto ben 240mila euro di risarcimento danni.