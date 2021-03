Qualcosa ha fermato il mondo di internet per questa edizione di Sanremo 2021. Bugo canta sul palco e Morgan su Instagram pubblica “Le brutte intenzioni”.

C’è qualcosa di epico, mistico ed assolutamente inimmaginabile in quello che è accaduto mentre il cantante Bugo si è esibito sulle note della sua canzone sul palco dell’Ariston. Che Morgan non avesse preso nel migliore dei modi la sua partecipazione a Sanremo era un fatto noto.

Il cantante fu escluso dalla giuria di AmaSanremo non le ha mai mandate a dire ed è stato molto sincero nelle sue intenzioni. Ci si poteva aspettare un gesto del genere e naturalmente sarebbe dovuto arrivare quando meno ce lo aspettavamo.

In questo caso però, bisogna dire, un po’ era atteso un suo intervento anche a distanza nonostante non fosse parte del palcoscenico dell’Ariston di questa edizione. Andiamo a vedere cosa è successo e cosa ha pubblicato sui social il famoso cantante Morgan.

Morgan pubblica “Le brutte intenzioni” su Instagram

Ormai la prima parte la conosciamo benissimo. Il “le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, l’ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi per mettere i piedi in testa” ormai sono parte della storia della musica nella sua parentesi più particolare, a dir poco particolare.

“Volevi fare il cantante, competere a Sanremo con l’intenzionalità commerciale. Ma quando c’era lui scompari tu. Non ti va giù” queste sono solo alcune delle parole che il cantante famosissimo ha espresso su Instagram sul proprio profilo social.

“Avremmo potuto cantare la canzone insieme se non assecondavi il sabotatore, hai fatto il suo dovere al posto di farlo tacere. Un vero stron*o fa come fai tu che te lo mette in c***” continua il cantante dalla chioma bianca che ormai è già passato alla storia per questi versi.

Morgan si rivolge anche agli haters accusandoli di averlo offeso. Il ritmo della canzone non è del tutto chiaro e le stesse parole non sono ben comprensibili ma sicuramente a breve dovrebbe essere fornito il testo completo della canzone denuncia che ormai sta facendo il giro del web.

Ormai da Morgan ci possiamo aspettare di tutto e di più e naturalmente il tutto piace e divide il pubblico che da un lato vede nella faida fra i due un mero tentativo di strappare click mentre dall’altro una parentesi di divertimento assicurato.

Quale sarà la prossima mossa di Bugo? Infondo ha a disposizione il più grande palco per la storia della musica italiana. Che sia l’alba di un “Dov’è Morgan”? Tutti in attesa di vedere il momento epico.