Sanremo 2021, qual è la canzone più venduta? La classifica parla chiaro

Sanremo 2021, qual è la canzone più venduta? La classifica dopo la prima serata del Festival parla chiaro: un indizio anche sui vincitori?



websource

La classifica ufficiale del Festival di Sanremo 2021 la conosceremo nella notte inoltrata fra sabato e domenica prossimi e a modo suo passerà alla storia. Ma forse mai come quest’anno quello che conta di più è un’altra classifica, quella delle vendite. Ed è bastata la prima serata all’Ariston per fare schizzare qualcuno dei protagonisti in testa.

E allora vediamo insieme chi sta vendendo di più e chi è stato oggi il più cliccato sulle piattaforme streaming? Se è vero che nella classifica provvisoria c’è in testa Annalisa con la sua ‘Dieci’, quella di iTunes almeno per il momento ha leggermente stravolto l’ordine dei protagonisti.

Forse era facile immaginarlo, alla luce di chi scarica musica da iTunes, ma la canzone di Sanremo 2021 più acquistata dopo la prima serata è ‘Chiamami per nome’, il duetto di Francesca Michielin e Fedez. Per la giuria demoscopica sono al quarto posto della classifica provvisoria, da qui a sabato facile immaginare che risaliranno, ma intanto confermano di avere già fatto centro.

Sanremo 2021, le canzoni più scariucate e quelle piuù passate in radio: tutte le classifiche

Se Francesca Michelin e Fedez per ora guardano tutti dall’alto, alle loro spalle comunque c’è già ‘Dieci ‘di Annalisa che per la giuria demoscopica) è in testa. E in questa speciale classifica il gradino più basso del podio è per la vera regina della prima serata di Sanremo 23021, anche se non è in gara. Loredana Berté con ‘Figlia di…’ dimostra di essere ancora amatissima dal pubblico, non solo quello sanremese.

Al quarto posto i Maneskin con ‘Zitti e buoni’ seguiti da Colapesce & Dimartino con ‘Musica leggerissima’. Nella top ten provvisoria troviamo pure Noemi con ‘Glicine’, Arisa con ‘Potevi fare di più’, e Madame con ‘Voce’.

Invece nella classifica EarOne airplay, cioé delle più trasmesse in radio, davanti a tutti la coppia Colapesce e Di Martino, seguita da Francesca Michielin e Fedez. Terza Madame davanti ad

Annalisa e Max Gazzè, che evidentemente in radio rende bene. Ma per quello che abbiamo sentito questa sera, Lo Stato Sociale ed Ermnal Meta, solo per fare due nomi caldi, sono pronti a riscrivere tutte le classifiche.