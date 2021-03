Non poche emozioni hanno regalato stasera i tre ragazzi de il Volo che si sono esibiti sul palco dell’Ariston per Sanremo 2021. Emozioni indescrivibili dopo il lutto.

Ci sta piacendo questo Sanremo? questa domanda ce la stiamo ponendo un po’ tutti e bisogna aspettare naturalmente il termine di questa serata che è lunghissima e che sicuramente avrà ancora molte emozioni da dedicare al pubblico.

Sul palco si sono esibiti già Orietta Berti, lo Stato Sociale, Gaia Gozzi ed abbiamo avuto anche la partecipazione della splendida Laura Pausini che si è esibita sulle note del brano che si è aggiudicato il Golden Globe qualche giorno fa.

Le emozioni non mancano in questo Sanremo e così come in ogni edizione ci sono anche dei momenti dedicati alla memoria ed alla celebrazione di grandi artisti che hanno fatto il cuore della musica e della canzone italiana per decenni sulle scene.

Il Volo si esibiscono per la prima volta dopo il lutto di Ignazio Boschetto

Dopo la morte de il padre del giovane Ignazio Boschetto non ci si poteva aspettare una esibizione migliore da parte de i tre ragazzi per le emozioni regalate in omaggio ad Ennio Morricone. Questa è la serata dedicata a coloro che hanno fatto conoscere la musica italiana nel mondo.

“Il maestro Morricone significa tanto e per noi poterlo ricordare, nonché anche con Andrea Morricone…è un onore” dichiarano i ragazzi che stanno proprio ora lavorando ad un progetto discografico in omaggio al maestro Ennio Morricone.

Le emozioni non sono mai poche a Sanremo, questo è risaputo, e questa sera i tre ragazzi con anche un filo di emozione ne hanno regalate davvero tante. La serata ha avuto un inizio non molto col botto rispetto a quella di ieri sera, ma loro hanno saputo come dare una emozione dritta al cuore.

Il web ovviamente parla di loro e ciò che si nota di più è quanto i giovani ragazzi accomunino fan provenienti da tutto il mondo e che sono uniti dal linguaggio della musica lirica. Un grande esempio di musica italiana che anche se sulle note di un tempo riesce a catturare le attenzioni delle nuove generazioni con un fascino nuovo.

