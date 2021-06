La canzone degli Europei “We are the people” di Martin Garrix e Bono sarebbe una copia di “Ringo Starr” dei Pinguini Tattici Nucleari

Gli Europei di calcio sono iniziati ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. La competizione si è aperta con la netta vittoria dell’Italia sulla Turchia, ottenuta con un grandissimo secondo tempo, ma soprattutto con una bellissima cerimonia d’apertura.

Durante la presentazione della competizione ci sono stati fuochi d’artificio, coreografie, la banda della Polizia ed Andrea Bocelli. Ma poco prima del fischio d’inizio è stato il turno della performance virtuale di Martin Garrix e Bono Vox: i due, accompagnati da The Edge, hanno cantato “We are the people”, la musica che farà da colonna sonora agli Europei.

LEGGI ANCHE: GIUSY FERRERI, TAKAGI E KETRA: FUORI SHIMMY SHIMMY, LA NUOVA HIT DELL’ESTATE (VIDEO E TESTO)

- Advertisement -

Il brano, un mix di sonorità moderne abbinate alla splendida voce del cantante degli U2, ha un testo davvero significativo che strizza l’occhio alla rinascita e al cambiamento che gli uomini devono fare in questo particolare momento storico.

“We are the people” è stata lanciata già da qualche settimana ed è diventata subito un tormentone. Ma molte persone sui social hanno notato una strana e pericolosa somiglianza con un’altra canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.

Martin Garrix e Bono hanno copiato i Pinguini Tattici Nucleari? Sul web ne sono certi

Il brano in questione sarebbe “Ringo Starr”, singolo con il quale il gruppo si era presentato in gara a Sanremo 2020 diventando una delle più gradite rivelazioni dello scorso anno.

Tralasciando il testo, ovviamente del tutto differente, è abbastanza chiaro anche a chi non è esperto di musica che le note del ritornello di entrambi i brani si assomiglino molto. Sui social è scoppiata la polemica, voi potete confrontare le canzoni ascoltando sia il video di Martin Garrix e Bono sia quello dei Pinguini Tattici Nucleari che vi riproponiamo qui in basso.

LEGGI ANCHE: AMI LA MUSICA PIÙ DEGLI ALTRI? SCOPRIAMOLO INSIEME GRAZIE A QUESTA CLASSIFICA DELL’OROSCOPO

Dopo l’ascolto, pensate davvero che “We are the people” sia una copia di “Ringo Starr”? Ad ogni modo, se anche fosse così, per i ragazzi sarebbe un onore essere stati copiati da Bono Vox.

Qualcuno avvisi i tizi degli Europei che la sigla è uguale alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Ringo Starr. — Alice Oliveri (@tudifrudi) June 11, 2021