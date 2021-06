Da poche ore è arrivata la notizia di un nuovo lutto nello studio di Amici di Maria de Filippi: è morta la cognata del ballerino Alessandro Cavallo. Vediamo come sta il giovane pugliese

Dopo la morte di Mike Bird, arriva un nuovo lutto che vede protagonista lo studio del talent show Amici di Maria de Filippi.

A questo giro, la brutta notizia riguarda Alessandro Cavallo, ballerino molto dotato che ha partecipato come concorrente nell’ultima edizione nella squadra di Lorella Cuccarini.

Proprio qualche ore fa è morta la cognata di Alessandro: si chiamava Erika ed era la moglie di Vincenzo, fratello del ballerino. Ma vediamo cosa è successo

Nuovo lutto ad Amici: muore la cognata di Alessandro Cavallo

- Advertisement -

E’ morta Erika, la 36enne cognata di Alessandro Cavallo; tutta Latiano si stringe nel dolore della famiglia. La notizia arriva da un parente stretto del ballerino; la cognata è morta a causa di una malattia incurabile, di tumore. Dopo anni di lotta, non ce l’ha più fatta. Erika viene descritta come una donna “buonissima e dolce“, ma anche “una moglie innamoratissima e una madre esemplare“.

Alessandro Cavallo aveva un ottimo rapporto con la cognata: lei lo ha sempre motivato nel suo percorso ad Amici di Maria de Filippi e credeva tanto nelle sue doti come ballerino. Sul profilo social di Erika si possono notare tanti video riguardanti i balletti di Alessandro durante il talent show. Era la sua fan numero uno e ad ogni post dedicava parole buone e motivazionali per il cognatino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Erica (@ericaz30)

Per il giovane ballerino sarà sicuramente un momento difficile e in queste ore ha preferito rimanere in silenzio: nessun video, foto o storia. Ma ha tanti fan che stanno mandando messaggi di cordoglio e lo stanno aiutando in questo momento difficile. Per Alessandro è un fulmine a ciel sereno: ricordiamoci che durante la finale di Amici di Maria de Filippi il ragazzo aveva ottenuto una parte nel progetto Broadway Milano diretto da Karl Sydow.

Appena uscito dal programma, Alessandro aveva subito iniziato a fare i provini per il progetto; era contento e spumeggiante, ma adesso arriva la brutta notizia. Il ballerino avrà sicuramente bisogno di qualche giorno per metabolizzare la notizia, ma siamo certi che ripartirà più forte di prima dimostrando ad Erika che può ancora essere orgogliosa di lui.