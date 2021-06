Sei furbo o ingenuo? Scopriamolo insieme grazie alla classifica dei segni più furbetti dell’oroscopo. Ecco le prime cinque posizioni

Il mondo va così: ci sono persone furbe e meno furbe. Spesso gli ingenui fanno più fatica a resistere nella società di oggi, ma è altrettanto vero che sono riconosciute come le persone che hanno un cuore buono. Alla lunga pagherà? Probabilmente sì, ma è anche vero che i cosiddetti “furbi” sembrano riuscire meglio nei loro intenti e a raggiungere ciò che desiderano. Alla lunga però chi è furbo non sempre si comporta nel modo giusto. E le cose non vanno come dovrebbero. Perché furbo non sempre vuol dire intelligente.

Come riconoscere un furbo e in ingenuo in base al segno zodiacale? Questo è possibile grazie all’oroscopo e all’astrologia, la scienza che studia i movimenti dei pianeti nello spazio. Anche se per sommi capi, i segni zodiacali rappresentano il carattere di ognuno di noi, seguendo dei tratti distintivi. I Pesci amano parlare, lo Scorpione tiene alla sua privacy. Per l’Acquario è molto importante il cibo. Vediamo la classifica dei primi segni zodiacali più “furbi”, in modo da farci un’idea di come l’oroscopo descrive i meno ingenui e più ingenui.

Leggi anche – I segni più onesti dello zodiaco: la classifica dell’oroscopo

Oroscopo, la classifica dei segni zodiacali più furbi. La top 5

- Advertisement -

1° posto, Vergine: E’ sicuramente il segno zodiacale più furbo. La Vergine capisce subito quando le cose non si mettono bene e ha un “fiuto” per il pericolo. Si tratta evidentemente di una grande furbizia, anche perché sa individuare facilmente i difetti delle persone. In sostanza la Vergine è difficile da “prendere in giro”. Quindi attenzione.

2° posto, Cancro: Anche se un po’ meno rispetto alla Vergine, il segno del Cancro se la cava molto bene in quanto a furbizia. Gli sono riconosciute vere e proprie capacità di controllare le situazioni a proprio favore. In più, c’è una componente di diffidenza sempre piuttosto alta. In poche parole è difficile “fregarlo” e prenderlo di sorpresa. Tuttavia, secondo l’Oroscopo il cancro utilizza la sua furbizia solo per difendersi e non per avere vantaggi rispetto agli altri.

3° posto, Scorpione: Al terzo posto della top five c’è lo Scorpione. Anche in questo caso si tratta di un segno prudente, che prima di agire valuta molto bene ogni azione da fare. Non sottovaluta il prossimo e ha paura di sbagliare. E’ un segno che ha una certa profondità di carattere, e non manca la malizia: una componente caratteristica di questo segno zodiacale. Sicuramente un valido terzo posto in quanto a furbizia.

4° posto, Gemelli: Altro segno zodiacale che brilla per la tipica furbizia. Il problema è che a volte la ostenta, svelando il suo modo di pensare e di credere di essere “meglio” degli altri. Si tratta, inoltre, di un segno zodiacale molto “emotivo”, che spesso fatica a dividere la razionalità dal cuore. Per questo motivo la sua furbizia talvolta si fa scoprire, ma è anche un segno che ha molta sensibilità e quindi è sicuramente difficile prenderlo in giro.

5° posto, Acquario: Il segno dell’acquario, in apparenza, non è molto interessato alla furbizia e a prevalere sugli altri. In realtà, quando si tratta di far valere i propri interessi si dà molto da fare, facendo leva su tutte le proprie capacità opportunistiche. Per questo motivo è uno dei segni meno ingenui dell’oroscopo e merita in pieno la presenza in questa “top five”.