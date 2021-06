Elodie, la foto social fa boom e piace moltissimi ai followers della cantante: capelli e top fanno tendenza. Impossibile non imitarla

La bellezza raffinata della cantante Elodie è fuori discussione. Conquista uomini, ma anche donne. Sempre elegante, basta il suo sguardo a non lasciare indifferenti. Ecco perché ad ogni cambio di look, come spesso la cantante ama fare, sono numerosi gli apprezzamenti. Elodie sta praticamente sempre bene, e le sue acconciature fanno sempre più tendenza.

La cantante di Andromeda e Guarana ottiene consensi praticamente unanimi, soprattutto a causa del suo talento. Indubbiamente, anche l’aspetto fisico fa la sua parte: su questo non c’è alcun dubbio. Stavolta Elodie si presenta su Instagram con un nuovo look: capelli sciolti, scuri e molto lisci. Un’acconciatura che avvolge il suo bel viso dai lineamenti inconfondibili. Una foto che non proviene dal suo account ufficiale ma dal make up artist Mr Daniel che l’ha “curata”.

Il cambio look di Elodie è un salto nel passato, semplicemente pazzesca: ‘Sei la mia Barbie personale’

Uno scatto dove il suo sguardo è intenso, e non a caso sono moltissimi i commenti estasiati: tra questi anche quelli di molti “vip”, amici della cantante. Come quello di Noemi, che scrive “Sei pazzesca”, e tanti altri. “Sei la mia Barbie personale“, scrive l’autore del make up, MrDaniel, che ha pubblicato la foto. Un pieno di “like” quasi senza precedenti. I capelli che scendono sulla spalla destra e sul piccolo top. Sicuramente un look che farà tendenza.

Si tratta sicuramente di uno stile sofisticato, senza far finta di non notare la pinzettina nei capelli che dà un tocco di classe. La fidanzata di Marracash fa impazzire i suoi fan non solo per la bravura quando canta. A 30 anni, l’artista romana sta vivendo un momento magico. Dalla partecipazione a Sanremo alle hit estive, e poi c’è l’amore che caratterizza la sua vita. Insomma, a Elodie tutto fila alla grande, e la sua bellezza testimonia la fortuna e la bravura di un talento indiscutibile.