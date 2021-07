Sapete che Kate Middleton, per sposare William, ha dovuto cambiare nome? L’incredibile motivo

Non tutti sanno che il vero nome di Kate Middleton è un altro. Ha dovuto cambiarlo per sposare William. Il motivo sembra incredibile ma è la verità

Kate Middleton è uno dei personaggi più noti e chiacchierati della Royal Family. Come tutti sanno, è la moglie del principe William e di lei è stato già detto tutto. Anzi, quasi tutto! In realtà c’è qualche dettaglio sorprendente sulla duchessa di Cambridge che sembra incredibile, ma corrisponde alla realtà. Questo aneddoto è stato riportato già in passato da alcuni tabloid inglesi ed è tornato di moda nelle ultime ore.

Una cosa è certa: il vero nome di Kate è un altro. La duchessa si chiama Catherine Middleton. Ma non è questo l’aspetto sconcertante, bensì il motivo che ha spinto la futura regina di Inghilterra a cambiare nome. La motivazione può sembrare assurda, ai limiti dell’incredibile. Ma le cose sono andate proprio così. Vediamo insieme perché Kate ha dovuto cambiare nome e quali reazioni ha scatenato questa scelta all’interno della famiglia reale inglese.

Kate Middleton: perché ha cambiato nome

Il vero nome di Kate Middleton è Catherine. La moglie del principe William è nata a Reading, in Inghilterra, il 9 gennaio 1982. Il nome originale per esteso, in realtà, è Catherine Elizabeth Middleton. Se il secondo nome non ha mai creato problemi a nessuno, pare che non si possa dire lo stesso del primo: Catherine. La duchessa di Cambridge, infatti, ha dovuto cambiarlo.

Il motivo è legato proprio al matrimonio con William Arthur Philip Louis Mountbatten Windsor, duca di Cambridge, nonché futuro erede alla corona reale. La motivazione che ha spinto Kate a cambiare nome in Catherine è nelle iniziali dei nomi dei due sposi sulle partecipazioni da inviare agli invitati. Per tradizione si scrive prima l’iniziale del nome dell’uomo e poi quella della donna.

Nel loro caso, sulle partecipazioni gli invitati avrebbero ricevuto un invito da WC, con un evidente richiamo ai servizi pubblici. Una cosa non accettabile dalla corona inglese e per questo Catherine è diventato Kate proprio alla vigilia del matrimonio. Il cambiamento del nome è passato inosservato perché tutti già utilizzavano il nomignolo per chiamare la futura moglie di William.

I malumori dovuti al cambio del nome

Come riportato dal giornalista inglese Adam Helliker, pare però che Kate voglia fare di tutto per riabilitare il proprio nome, Catherine. La cosa che desidera di più è che la gente smetta di chiamarla con il nomignolo e che si abitui ad utilizzare il suo nome originale. Catherine è certamente un nome più elegante e più adatto ad una futura regina, a differenza di Kate, che sembra più il nome di un’attrice o di una modella.

Pare, però, che la sua richiesta sia caduta nel vuoto, almeno per il momento. Sia in famiglia che tra i sudditi britannici, continua ad essere per tutti Kate e non Catherine. Sembra che questo problema non sia stato preso seriamente all’interno della famiglia reale. Il nomignolo, infatti, darebbe fastidio soltanto alla consorte di William, che per adesso dovrà continuare a sopportare di farsi chiamare Kate.

La stessa regina Elisabetta non ha mai messo bocca sulla questione del nome della moglie di suo nipote. Il fatto che la sovrana non abbia creato problemi vuol dire che, in futuro, avremo sul trono una donna dal nome comune. Una cosa poco gradita a Catherine, che la costringerebbe ad “abbassarsi” al livello dell’odiata Megan. A questo punto è quasi certo che, dopo il lunghissimo regno di Elizabeth, dovremo abituarci a Queen Kate in futuro.