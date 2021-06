Un concorrente dell’Isola dei Famosi è rientrato in Italia e ha scoperto di avere dei danni alla salute molto gravi. Chiederà il risarcimento danni al programma?

Da poche settimane si è conclusa la 15esima edizione del reality show Isola dei Famosi 2021 condotto da Ilary Blasi in compagnia dei suoi tre fidati opinionisti: Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini.

Dopo dure prove leader, la fame e i tanti mosquitos, il vincitore di questa edizione è stato lo youtuber napoletano Awed.

Quest’anno però, l’Isola dei Famosi è stato un vero flop: gli ascolti calavano sempre di più puntata dopo puntata, non si sono create dinamiche divertenti e coinvolgenti e tantissimi concorrenti hanno deciso di abbandonare la gara prima del dovuto.

Insomma, risultati così non si vedevano da anni.

I naufraghi non accettavano la seconda possibilità dopo essere stati eliminati e ci sono stati tanti rientri in Italia a causa di danni fisici.

Tra questi troviamo Elisa Isoardi che si è fatta male all’occhio o Paul Gascoigne che si è rotto un braccio.

Ma non è tra questi il concorrente che rientrato in Italia ha scoperto di essersi fatto veramente male durante una prova dell’Isola dei Famosi. Vediamo di chi si tratta

Ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha gravi problemi fisici a causa di una prova ricompensa: “Non riesco manco più a lavorare“

La concorrente che rientrata in Italia ha scoperto di stare veramente male a causa della partecipazione all’Isola dei Famosi 2021 è Fariba Tehrani.

La naufraga è la mamma dell’influencer Giulia Salemi e fa di lavoro l’estetista.

Nel reality show si è fatta notare per i vari scontri avuti con gli altri partecipanti, ma anche per la sua grande determinazione che l’hanno portata avanti fino a poche puntate prima della finalissima.

Gli amanti del programma ricorderanno sicuramente la prova Leader in cui Fariba ha mostrato di avere un grande coraggio.

Durante la prova del fuoco sono dovute intervenire la conduttrice Ilary Blasi e la figlia Giulia Salemi per evitare che la naufraga si ustionasse.

Tanta forza è servita a Fariba anche durante una prova fatta per guadagnare dei benefit. Il gioco si svolgeva in acqua ed era una partita a pallone.

Il concorrente Matteo Diamante urtò involontariamente la Tehrani: il braccio del ragazzo le colpì il seno causando a Fariba la frattura di due costoleò.

La donna ha deciso di non abbandonare e di resistere in Honduras grazie anche agli antidolorifici dati dalla produzione.

Quando è rientrata in Italia si è però reso conto che la situazione era molto più grave del previsto

Fariba Teherani e il grave problema: “Mi manca il respiro“

Fariba Tehrani è stata ospite del programma radiofonico “Non succederà più” condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio proprio ieri.

Oltre ad aver detto che è molto contenta della relazione amorosa che si è instaurata tra sua figlia Giulia e Pierpaolo Pretelli, la donna ha rivelato di non godere di buona salute dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi.

Fariba si è sfogata e ha parlato dei gravi danni subiti: “Sto perdendo un sacco di soldi e tempo per fare visite, raggi, risonanza magnetica“.

“Il seno mi fa male da piangere, non riesco più a lavorare” ha aggiunto la donna spiegando anche il momento dell’urto con l’ex naufrago Matteo Diamante.

Il seno si è addirittura deformato e infatti Fariba non ha più partecipato alle sfide proposte ad ogni puntata.

“Non avevo capito la gravità ella cosa, avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera” ed è proprio per questo motivo che la mamma di Giulia Salemi ha deciso comunque di continuare a partecipare al reality.

La donna poi parla dei suoi dolori attuali: “Mi viene la tachicardia e mi manca il respiro“.

Ma ecco un nuovo problema che ha riscontrato Fariba dopo i dovuti accertamenti in Italia: “Ho anche il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo, ma io sono forte e vado avanti anche con il dolore“.

La naufraga non si è resa di conto, perché gli antidolorifici non le facevano sentire alcun dolore.

La Tehrani confessa che non rifarebbe mai più l’Isola dei Famosi e spiega il perché: “Se penso ai mosquitos, alla pressione dei compagni e al non mangiare la rifarei, ma per questi danni che mi stanno quasi paralizzando no“.

Conclude poi l’intervista dicendo: “L’Isola mi ha dato tanto, mi ha arricchito, ma mi ha rubato la salute“.

Fariba è tornata in Italia piena di acciacchi e dolori, ma non si sa se richiederà il risarcimento danni al programma. E voi, cosa fareste al posto suo?