Valentina, fidanzata con Tommaso e ora concorrente a Temptation Island, ha avuto un matrimonio fallito. Scopriamo chi è l’ormai ex marito e il motivo della loro rottura

Valentina Nulli Augusti è una delle fidanzate che sta partecipando all’attuale edizione di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia.

Valentina è fidanzata con Tommaso Eletti da quasi due anni. Tra i due c’è una differenza di età di 19 anni: lei ha 40 anni e lui 21.

Ha deciso proprio lei di partecipare a Temptation Island 2021 per dimostrare che la gelosia di Tommaso è infondata. Eletti, probabilmente per la giovane età e per delle insicurezze, considera il corpo della fidanzata sacro e intoccabile.

Non le permette di uscire quando vuole, di indossare vestiti provocanti e soprattutto non vuole che lei parli con i maschi.

Insomma, l’habitat in cui si trova adesso Valentina circondata da 12 tentatori non è il migliore per Tommaso, ma deve imparare a fidarsi prima che la fidanzata non si rivolti alle sue regole.

Poche ore fa, i fan della Augusti hanno scoperto che la concorrente di Temptation Island 2021 ha avuto una vecchia storia d’amore molto importante che l’ha portata anche a sposarsi.

Vediamo chi è l’ex marito e quale è il motivo della fine della loro storia d’amore

Valentina di Temptation Island 2021: ecco chi è l’ex marito “buono come il pane“

Valentina Nulli Augusti si trova adesso all’Is Morus Relais in Sardegna a provare al fidanzato Tommaso Eletti che la sua gelosia patologica è infondata.

Pochi giorni dopo la prima puntata di Temptation Island 2021, iniziano però a girare delle rivelazioni shock sui social. Valentina ha già avuto una relazione importante che l’ha portata fino al matrimonio.

L’ex marito è Stefano Pagani, dentista di Roma laureatosi a Bari, sposato con Valentina fino al 2016.

Le foto della ex coppia sono ancora presenti sulla pagina Facebook della concorrente di Temptation. Lui è un uomo molto affascinante con capelli e occhi scuri. La Augusti lo descrive nei commenti “buono come il pane“.

Sicuramente la differenza con l’attuale fidanzato Tommaso è evidente sia per la differenza di età che per l’aspetto, ma una cosa li accomuna: la profonda gelosia.

Valentina ha infatti spiegato il motivo della sua separazione in un post su Facebook nel 2018 e la causa sembra proprio la troppa gelosia.

Inizia parlando della vita in generale e di come secondo lei vada affrontata: “Abbiate il coraggio di abbandonare la vostra zona di comfort“. Poi l’attuale concorrente di Temptation aggiunge: “Vedo troppo spesso persone che rimangono ancorate a rapporti o situazioni che le intossicano per paura del cambiamento“.

Ed ecco che spiega palesemente il motivo della fine del matrimonio con Stefano: “Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto”.

Valentina poi spiega che vuole nel suo futuro un uomo che le lasci i suoi spazi e che non la soffochi a causa delle sue insicurezze.

Conclude il post citando Bukowsky: “La gente si aggrappa all’abitudine come ad uno scoglio, quando invece dovrebbe tuffarsi in mare. E vivere“.

L’attuale fidanzato Tommaso dovrebbe stare attento proprio a queste parole, perché rischia che Valentina si butti in mare non con lui, ma con un tentatore che la lasci libera di nuotare