Laura Torrisi senza veli, nulla è lasciato all’immaginazione

L’attrice siciliana Laura Torrisi mostra sui social ogni sua curva. Lo scatto è bollente

Laura Torrisi è una vera e propria bellezza mediterranea. Diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 6 condotto da Alessia Marcuzzi, la Torrisi si è fatta conoscere per la sua dolcezza, ma anche per l’essere molto testarda.

Ma è grazie al ruolo di co-protagonista al fianco di Leonardo Pieraccioni (suo ex marito) in Una moglie bellissima che Laura inizia a mostrare più lati del suo corpo.

Oltre alla bravura per la recitazione, la Torrisi è molto dotata anche nel canto: infatti due anni fa partecipò ad Amici di Maria De Filippi versione Celebrities nella squadra capitanata dal cantante lirico Alberto Urso.

Quest’anno però non è stato facile per l’attrice siciliana; già da anni soffre di una brutta malattia che pensava di aver debellato: l’endometriosi.

Questa è una malattia solo femminile che colpisce le cellule dell’utero portando all’infiammazione cronica dell’apparato femminile e quindi tanto dolore e problematiche intestinali.

“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua, di nuovo” scriveva Laura sui social qualche mese fa.

Adesso sta bene e si gode le meritate vacanze in Sicilia. Si mostra al massimo della sua bellezza e senza veli sui social

Laura Torrisi senza veli: è una vera e propria bomba

Laura Torrisi è adesso in vacanza nella sua terra madre in Sicilia, precisamente sulle Isola di Alicudi.

Le foto bollenti sulla sua pagina Instagram non mancano di certo, ma quella pubblicata poche ore fa ha conquistato tutti. La Torrisi si mostra senza veli nel suo splendore mediterraneo.

Lo scatto mostra tutte le curve sexy di Laura: è di profilo con i capelli al vento, indossa un sotto del costume bianco, ma ecco il fatto shock: è in topless. L’attrice abbraccia il seno con le mani incrociate facendo comunque intravedere le sue curve hot.

Laura Torrisi, nonostante abbia superato da poco i 40 anni ad abbia avuto una figlia, è ancora una bomba sexy per tutti.

I commenti sotto il post sono tutti entusiasti: chi la considera la donna più bella d’Italia, chi si domanda come faccia a mantenersi sempre così bella nonostante gli anni che avanzano e chi in tono ironico domanda “Di che marca è il reggiseno?“.

Insomma, Laura Torrisi coi vestiti o senza veli rimane comunque una bellezza. La Sicilia le fa bene sia al corpo che all’anima e adesso vuole godersi le meritate vacanze.

