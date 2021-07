Durante l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, William ed Harry hanno discusso animatamente con una persona. Chi è quest’uomo?

Nelle ultime ore i tabloid inglesi (e non solo) si stanno occupando molto di un uomo molto vicino ad Harry e William. I due fratelli si sono incontrati dopo diverso tempo in occasione dell’inaugurazione della statua della loro defunta madre, Diana Spencer, che il primo luglio avrebbe compiuto sessanta anni.

Lady D, come veniva chiamata dai britannici, è morta in un incidente stradale a Parigi, il 31 agosto 1997. L’inaugurazione del monumento dedicata a Diana Spencer ha riportato in superficie una persona della quale non si parlava da tempo e intorno alla quale c’è sempre stato un certo alone di mistero.

Si tratta di Jamie Lowther-Pinkerton. Pare che quest’uomo abbia interpretato il ruolo della scintilla che poi ha portato alla rottura definitiva tra i due eredi al trono della regina Elisabetta e i duchi di Sussex, che hanno poi lasciato la Gran Bretagna per trasferirsi negli Stati Uniti d’America, rinunciando al patrimonio di famiglia.

- Advertisement -

Vediamo insieme chi è Jamie Lowther-Pinkerton e perché nelle ultime ore si sta parlando molto di lui. Qual è il suo ruolo nella rottura tra i due fratelli? E cosa c’entra Meghan Markle in tutta questa storia?

Ti potrebbe interessare anche – Eleonora Giorgi, dopo anni esce un dettaglio sconvolgente: a rivelarlo è la sua rivale storica

La rottura tra William ed Harry

C’è un uomo che conosce tutti i segreti di William ed Harry. Il suo nome è Jamie Lowther-Pinkerton ed è l’ex Segretario privato dei due figli di Carlo e Diana. Successivamente ha coperto questo ruolo anche per Kate, la moglie di William. Le cose sono cambiate con il matrimonio di Harry e Meghan Markle.

È proprio in quel momento, infatti, che è iniziata la rottura tra i due fratelli e pare che la colpa sia proprio di Meghan. L’ex attrice statunitense, infatti, ha imposto al marito un cambio di staff immediatamente dopo la loro unione matrimoniale. Pare che questa sia stata la prima goccia che ha fatto traboccare il vaso.

I duchi di Sussex hanno poi successivamente preso le distanze dai duchi di Cambridge e hanno addirittura lasciato la Gran Bretagna, preferendole la calda California. Harry e Meghan hanno rinunciato agli oneri della Famiglia Reale e la questione ha suscitato enormi polemiche. Carlo, infatti, dopo qualche mese ha deciso di revocare anche gli onori, quantificati in uno stipendio milionario al quale i due sposi hanno dovuto rinunciare.

Leggi anche – Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, quanto costa la casa in cui vivono ora

Chi è Jamie Lowther-Pinkerton?

Il 1° luglio William ed Harry si sono incontrati dopo alcuni mesi. L’ultimo contatto ufficiale, infatti, risaliva al funerale del nonno Filippo di Edimburgo, avvenuto ad aprile. In un clima molto freddo, i due hanno inaugurato una statua dedicata a loro madre, che proprio il primo luglio avrebbe compiuto sessant’anni.

La statua è stata installata nei giardini di Kensington Palace. La scoperta del telone ha rappresentato un momento molto toccante ed emozionante, non soltanto per i presenti ma anche per chi ha assistito in diretta televisiva da casa. Harry ha regalato qualche sorriso ai presenti, mentre William è apparso un po’ più contratto.

Ma pare che la presenza di Jamie Lowther-Pinkerton abbia reso l’incontro tra i due fratelli molto interessante, almeno per i media inglesi. Ma chi è questo signore? Come abbiamo già detto, si tratta di una persona che conosce tutti i segreti della Famiglia Reale e pare che abbia provato a mettere le basi per avviare delle vere e proprie trattative di pace tra i due fratelli.

Secondo quanto riportato da HelloMagazine, Jamie Lowther-Pinkerton avrebbe avuto una discussione molto animata con i due fratelli, che di fatto sono i suoi ex datori di lavoro. Pare che abbia messo una buona parola per provare a far riappacificare William ed Harry, ma la strada verso la serenità è ancora molto lunga.

E bisogna anche vedere cosa ne pensa Meghan, che è rimasta negli Stati Uniti per occuparsi dei suoi due figli.