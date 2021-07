La vedova Melania De Nichilo Rizzoli parla di Eleonora Giorgi, ex moglie del suo defunto marito Angelo Rizzoli e rivela un fatto scioccante

Melania De Nichilo Rizzoli è una dottoressa e anche politica, è Assessore del Lavoro, all’Istruzione e alla Formazione della Regione Lombardia vicinissima al presidente Berlusconi.

Inoltre, Melania è l’ex moglie di Angelo Rizzoli, editore e produttore cinematografico. Da lui ha preso il cognome e ne è rimasta vedova nel 2013.

Melania non è stata la prima moglie di Angelo, infatti dal 1979 al 1983, lui era sposato con l’attrice Eleonora Giorgi. I due si sono conosciuti ad una festa pochi anni prima e da lì è partito il colpo di fulmine.

Poco dopo il matrimonio è nato Andrea, il primogenito dell’attrice, ma dopo poco tempo la storia è finita con un divorzio.

La separazione ha creato molto scompiglio fino a portare Angelo Rizzoli a chiedere l’annullamento del matrimonio; voleva proprio dimenticare la loro storia d’amore.

Francesca Fagnini, in una recente intervista a Belve, programma RAI in sconda serata, tramite Melania Rizzoli scava in questo oscuro passato e la politica non si tira indietro e fa rivelazioni scioccanti. Scopriamo insieme cosa ha detto

Melania De Nichilo Rizzoli su Eleonora Giorgi: “Non l’avrebbe voluta al suo funerale”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melania Rizzoli (@melaniarizzoli)

Non è la prima volta che la politica fa rivelazioni scioccanti su Eleonora Giorgi. Appena nel 2016 confidò che l’attrice faceva uso di eroina quando stava con Angelo.

“Mio marito Angelo Rizzoli contribuì a liberare la sua ex moglie dall’eroina” rivelò Melania in un’intervista.

Nonostante l’aiuto ricevuto dal produttore cinematografico, la Giorgi abbandonò ingiustamente il marito: “Ricevendo in cambio un abbandono mentre era ingiustamente carcerato“, aggiunse.

Angelo Rizzoli venne coinvolto in uno scandalo giudiziario e dovette scontare per molto tempo la pena in carcere. L’evento sconvolse la vita familiare portando Eleonora prima ad allontanarsi dallo spettacolo e poi a divorziare col marito.

Da quel momento, il Angelo Rizzoli decise di non voler incontrare più l’attrice, tanto da fare una richiesta importante alla sua nuova moglie Melania, che però non riuscì a mantenere.

Parla Melania su Eleonora Giorgi presente al funerale dell’ex marito: “Le persone fanno di tutto per stare sotto le telecamere”

Angelo Rizzoli combatteva da sempre con una malattia neurodegenerativa, la sclerosi multipla che lo portò alla morte nel 2013.

Il produttore cinematografico fece una richiesta a sua moglie Melania De Nichilo Rizzoli: “Se dovessi morire ricorda che non la voglio (Eleonora Giorgi, ndr) in chiesa” e la politica aggiunge “Non l’aveva mai detto prima“.

Angelo non voleva nel giorno del suo funerale la presenza della prima moglie Eleonora Giorgi; aveva richiesto l’annullamento del matrimonio con l’attrice fino a farlo cancellare e non voleva assolutamente avere un rapporto con lei, neanche dopo la morte.

A dichiarare tale richiesta è Melania che durante la puntata delle Belve rivela di non conoscere Eleonora Giorgi, “Non ci parliamo e non ci vediamo… Lui ha ritenuto il suo comportamento non idoneo e non giusto“.

Melania dice “Lui prima di morire mi confessò che non l’avrebbe voluta al suo funerale” ma Eleonora Giorgi si presentò lo stesso in chiesa. La politica non fece niente per impedire la sua presenza nonostante ne rimase di sasso.

Alla domanda della conduttrice Francesca Fagnini sul perché Eleonora Giorgi si fosse presentata, la dottoressa risponde: “Ma sa, che vuoi che le dica, le persone dello spettacolo fanno di tutto per stare sotto le telecamere e fare notizia“.

Melania De Nichilo Rizzoli manda una vera e propria frecciatina all’attrice Eleonora. Chissà se la Giorgi risponderà alle accuse e se saprà della richiesta fatta dall’ex marito prima del giorno della sua morte.