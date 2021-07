Uomini e Donne: dama storica fa un annuncio impensabile. “Non so se ci sarò a Settembre”. Fan increduli e preoccupati

Una notizia inattesa scuote i fan di Uomini e Donne. Nella prossima stagione (che partirà a settembre) la presenza di Roberta Di Padua è in discussione. Lo ha ammesso lei stessa: “Non so se ci sarò”, ha spiegato. “Non so che effetto mi potrebbe fare lo studio, e non so se voglio rischiare di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”, ha spiegato la donna in un’intervista a “Uomini e Donne Magazine”.

Il riferimento è alla storia con Riccardo Guarnieri, finita malamente e che l’ha toccata nel profondo. Tuttavia, almeno a guardare il suo account Instagram, le cose sembravano lentamente migliorare. Eppure, Roberta è segnata dalla malinconia, come lei stessa ha raccontato in una delle storie pubblicate nei giorni scorsi.

Uomini e Donne, Roberta di Padua mette in discussione il ritorno in studio

Lei stessa ha spiegato di essere un po’ malinconica perché il figlio andrà tre giorni col padre. “Lui mi aiuta a non pensare, forse non dovrei aprire i social e vedere le cose in cui mi taggano o mi inviano“. Chiaramente il riferimento è a Riccardo: una presenza, evidentemente, ancora costante. “Dovrò trovare qualcosa da fare per non pensare”, ha spiegato la Di Padua. Eppure il pubblico del dating show di Maria De Filippi è molto affezionata a lei, e confida nel suo personale “riscatto” a partire dalla nuova edizione di settembre.

A cercare di far riprendere Roberta ci pensano i suoi affetti: le amiche, suo figlio e anche il suo ex marito. Non manca il supporto della sua amica Valentina Autiero. Tra alti e bassi lei cerca di riprendersi e di ritrovare fiducia nel futuro, anche se i continui riferimenti sui social alla storia con Riccardo hanno cominciato a pesare sul suo umore.