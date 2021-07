“Matrimonio rimandato, ho un tumore”: ex tronista Uomini e Donne spiazza

Uomini e Donne, l’ex tronista annuncia di aver rimandato le nozze con Salvio Calabretta: l’ex dama ha scoperto di avere un tumore

La notizia ha spiazzato i fan e fatto dispiacere tutti. Un brutto imprevisto si è messo in mezzo nel cammino di Salvio Calabretta e Luisa Anna Monti. La coppia si è conosciuta a “Uomini e Donne”, finendo con l’innamorarsi. Ospiti di recente nello studio di Maria De Filippi, hanno annunciato il loro matrimonio, ma purtroppo qualcosa è successo. Le nozze, previste in questo periodo, sono state rimandate.

Purtroppo, a Luisa Anna Monti è stato diagnosticato un tumore al seno, che la costringe a delle cure urgenti. Da qui è ovvia la decisione di rinviare il matrimonio quando le cose si sistemeranno. Chiaramente c’è molta preoccupazione, ma a quanto filtra la malattia sarà affrontata con le opportune cure e c’è fiducia.

- Advertisement -

Leggi anche – Vacanza da incubo per la coppia di Uomini e Donne: 48 ore da dimenticare

Uomini e Donne: la terribile malattia ferma le nozze di Salvio e Luisa Anna Monti

E’ sfortunata la Monti, ch ha vissuto la morte del padre e della madre, che è deceduta a causa proprio del cancro. In quel caso la malattia era alla tiroide. Proprio a causa della “familiarità” dell’orribile malattia, la donna ha fatto spesso esami. Purtroppo l’ultimo di questi ha dato dei risultati inequivocabili e si è dovuto intervenire subito. Ha scoperto il tumore con una mammografia, che fortunatamente è solo al primo stadio.

La Monti sarà operata a breve all’ospedale Gemelli di Roma. Per la donna non è mancato l’affetto dei suoi cari, in particolare gli amici e i familiari. Tutti l’aspettano dopo l’intervento per abbracciarla e rimettersi di nuovo in moto per le nozze, che sono state soltanto rimandate di qualche mese. Tantissimi i messaggi d’affetto per Luisa Anna.