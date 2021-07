Se nella classifica dei segni zodiacali che amano i gatti? Scopriamo subito se sì ed anche quanto è importante per le tue relazioni! (Spoiler: tanto!).

Si tratta di uno dei connubi più famosi ed anche uno dei terreni di “sfida” per le preferenze di tantissime persone.

Parliamo, ovviamente, di quale animale ti piace di più: il gatto od il cane?

Esattamente come Beatles o Rolling Stones, NSYNC o Backstreet Boys e salato o dolce, la divisione tra cane e gatto è una di quelle che ci aiuta a capire meglio chi abbiamo davanti. Non è così?

Scopriamo insieme la classifica dei segni zodiacali che adorano i felini e vediamo se tu ed il tuo partner siete (veramente) compatibili.

I segni zodiacali che amano i gatti: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Gatti, gatti ed ancora gatti: è indubbio che chi li ama può anche avere una simpatia per i cani ma, purtroppo, non potrà mai esserci un vero amore!

Ovviamente scherziamo: la classifica di oggi dell’oroscopo, infatti, si prefigge di capire quali sono i segni che amano i gatti e, soprattutto, perché è importante sapere cosa significa.

Vi sembrerà, magari, troppo poco per guardare con sospetto al vostro innocuo partner, seduto sul divano ed intento a leggere un articolo altrettanto interessante.

Invece conoscere le preferenze del suo segno zodiacale è fondamentale per capire cosa succederà una volta che considererete l’idea di prendere un animale domestico!

E se il vostro partner amasse svegliarsi ogni giorno alle sei meno un quarto del mattino per portare a passeggio un cane che non smette di abbaiare?

O magari il vostro compagno è pigro per natura e vuole passare tutti i suoi sabato pomeriggio a sonnecchiare con un gatto sul petto?

Insomma, ci siamo capiti: questa classifica è fondamentale per il benessere della vostra coppia: bando agli indugi, e scopriamo subito quali sono i segni zodiacali che amano i gatti!

Capricorno: quinto posto

I nati sotto il segno del Capricorno non possono fare a meno di sciogliersi quando vedono un gattino miagolare (diciamoci la verità: chi non ci riuscirebbe?).

I gatti, infatti, riescono ad entrare in perfetta sintonia con i nati sotto il segno del Capricorno.

Indipendenti, impenitenti, molto egocentrici ma anche tanto affettuosi ed affascinanti quando vogliono. Ma non è che gatti e Capricorno sono fatti proprio della stessa pasta?

Acquario: quarto posto

Anche se ai gatti piace pensare di essere indipendenti più di ogni altra cosa, spesso finiscono per aver bisogno di un rifugio sicuro.

Nessuno lo sa meglio dell’Acquario che ha un’indole sempre pronta ad accudire!

Ecco, quindi, che i nati sotto il segno dell’Acquario sono quelli che si svegliano alle sei per dare da mangiare al gatto, che lo accudiscono e che lo coccolano sempre.

La loro personalità materna si risveglia con questo animale: di certo, quindi, insieme sono un vero e proprio duo… dinamico!

Scorpione: terzo posto

Distaccato, poco incline alle emozioni e decisamente sempre cool: chi meglio dello Scorpione può capire come si sente un gatto?

Lo Scorpione ed il gatto, infatti, vanno veramente d’accordo: entrambi hanno personalità decisamente poco giocose a prima vista ed entrambi adorano diventare dei teneroni quando nessuno li guarda!

Per uno Scorpione un gatto è un amico fedele che finalmente lo capisce. Non si offende quando si fa vedere solo per mangiare e non lo minaccia con la sua indipendenza: insomma, gatti e nati sotto il segno dello Scorpione sono un’ottima accoppiata!

Pesci: secondo posto

Sensibili e dal cuore grande, incapaci di resistere alle moine ed ai miagolii dei loro amici a quattro zampe.

I Pesci sono veramente degli amanti dei gatti: tra loro, infatti, spesso si crea un legame veramente speciale (e che ingelosisce gli altri!).

Nonostante Pesci e gatti ci sembri un binomio veramente strano (passateci questa battuta), questo segno zodiacale non può fare a meno di trovare nel gatto un suo amico.

Entrambi, infatti, adorano fare i “pigri“, sonnecchiando per ore e mostrando lampi di energia ad orari decisamente insoliti.

Insomma, Pesci e gatti sono veramente buoni amici: avere uno dei due vuol dire, prima o poi, attirare l’altro dentro casa!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni che amano i gatti

Ehm, sorpresa sorpresa, i nati sotto il segno del Cancro sono anche in questa classifica! Incredibile ma vero, il Cancro ama sia i cani che i gatti (anche se dobbiamo ammettere che le loro preferenze vanno verso… i gatti!).

Questo segno, infatti, adora tutti gli animali e riesce a stabilire una connessione con loro spesso molto speciale.

Il Cancro è un segno che fatica non poco a farsi accettare dai gatti: così amorevole e voglioso di dare coccole, il Cancro finisce spesso per essere snobbato dal gatto.

Ma, appena i due riescono a conoscersi meglio, finisce quasi sempre per instaurarsi un rapporto veramente speciale.

I nati sotto il segno del Cancro sono quelli che vedete accovacciati per la strada che fanno psss psss ad un gatto randagio: impossibile dire che non gli piacciano!