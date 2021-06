Ehi, è normale. Tutti abbiamo delle preferenze ma questa è una di quelle che può veramente far capire che tipo di persona abbiamo davanti. Non è che sei anche tu uno fra i segni che amano i cani più di ogni altra cosa al mondo?

Magari non sei un fan degli animali in generale o magari, come quasi tutti, hai una passione ed una predilezione per un tipo di animale più che per un altro.

Tutti conosciamo la tipica distinzione capace di creare un abisso tra amici, parenti ed anche fidanzati: quella fra cani e gatti!

Tu da che lato ti trovi? No, non ti affannare a dircelo: a rivelarcelo sarà il tuo segno zodiacale.

Pronto a scoprire se sei in classifica come amante dei cani e anche chi sono gli altri segni che ti capiscono?

I segni che amano i cani: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Tutti abbiamo delle preferenze, è inutile negarlo.

Magari ci piacciono tutti gli animali ma, innegabilmente, ce ne sono alcuni che ci colpiscono al cuore molto più di altri.

Alla base di questo assunto c’è una delle divisioni più “difficili” da affrontare, soprattutto quando si è in coppia.

Ma a te, piacciono i cani o piacciono i gatti? Gli amanti di entrambi gli schieramenti si trovano a metà ma chi ha una preferenza precisa per uno o per l’altro, rischia di ritrovarsi in casa con un problema ben peggiore di un poco di peli sui vestiti e degli angoli dei divani graffiati.

Rischi di avere a che fare con un vero e proprio… amante dell’animale che detesti!

Cerchiamo di metterci al riparo da brutte sorprese: ecco la classifica dei segni zodiacali che amano i cani più di ogni altra cosa, in modo da sapere subito con chi abbiamo a che fare!

Non vorrai di certo iniziare una relazione con qualcuno… e poi dover far conoscere il tuo gatto ed il suo cane!

Gemelli: quinto posto

I nati sotto il segno dei Gemelli sono dei grandi amanti dei cani. Dopotutto, infatti, un cane è un animale decisamente fedele e che ama incondizionatamente.

Per i Gemelli, quindi, il cane è un fedele compagno che non si offende se a volte decidono di ignorarlo un poco (come capita loro di fare con gli altri amici).

Insomma, con un amico come un cane, sempre contento di vederli e amorevole, i Gemelli riescono a dare il meglio di sé. Sono persone che amano sinceramente il proprio cane: non potete chiedergli di “abbandonarlo” neanche per un attimo!

Vergine: quarto posto

Sorprendentemente, troviamo anche i nati sotto il segno della Vergine nella nostra classifica dei segni zodiacali che amano i cani.

Non perché la Vergine non possa amare gli animali, sia chiaro, ma perché i nati sotto questo segno sono persone decisamente precise e pulite.

I cani, invece, sono famosi per essere dei simpatici pasticcioni: i nati sotto il segno della Vergine, però, riescono incredibilmente a non arrabbiarsi mai con loro.

Scarpe mangiate, polvere e fango ovunque, peli sui vestiti migliori: anche se la Vergine è un sego che punta alla perfezione totale, i cani sono veramente i suoi migliori amici!

Cancro: terzo posto

Sul primo gradino del podio della classifica dei segni zodiacali che amano i cani troviamo anche i nati sotto il segno del Cancro.

Questo segno, infatti, anche se non ama i cani in generale finisce sempre per instaurare un vero e proprio legame con questo animale.

I cani, infatti, sono decisamente empatici e comunicano tantissimo con gli esseri umani. Il Cancro, che è uno dei segni più sensibili e comunicativi dello zodiaco, non può fare a meno di essere completamente conquistato dalla capacità dei cani di “parlare”!

E poi, diciamoci la verità: i cani, soprattutto quelli anziani e con un muso simpatico sono la vera “rovina” del Cancro. Li trovano simpaticissimi!

Toro: secondo posto

Anche i nati sotto il segno del Toro si fanno conquistare facilmente dai cani. Il Toro, infatti, è uno di quei segni che non può fare a meno di trovare adorabile ogni tipologia di cane che incontra.

Che si tratti di un cagnolino appena nato o di un attempato cagnone, il Toro sarà sempre contentissimo di “conoscere” un nuovo cane.

Inoltre, poi, il Toro fa veramente affidamento sul suo cane per uscire di casa e sforzarsi di conoscere più persone ed interagire con gli altri.

Insomma, senza un amico peloso ed a quattro zampe il Toro sarebbe decisamente più triste e molto meno “toresco” del solito!

Leone: primo posto nella classifica dei segni che amano i cani

Al primo posto della nostra classifica, decisamente a sorpresa, troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone.

Questo segno, infatti, non può fare a meno di adorare i cani: solo che o non lo sa, o finge di non saperlo!

Il Leone è un segno decisamente “dominante” che ama avere dei sottoposti e che spesso finisce per mettere a repentaglio le sue amicizie con il suo modo di fare.

Un cane, invece, è il compagno perfetto per questo segno zodiacale! Il Leone ed i cani vanno molto d’accordo e con questo animale il Leone può finalmente entrare in contatto con le proprie emozioni e riuscire anche ad avere un rapporto emotivo senza paura del rifiuto.

Insomma, il cane è veramente il miglior amico… ehm, del Leone!