L’ex tronista di “Uomini e donne” ha raccontato un episodio molto spiacevole che l’ha vista protagonista. Ecco cosa le è successo.

Drammatica vicissitudine per l’ex volto di “Uomini e donne”. La tronista è stata una delle più amate in assoluto. La sua capacità di mettersi a nudo a 360 gradi sotto il profilo dei suoi sentimenti per il bel corteggiatore ha conquistato il cuore di tutti i telespettatori che non hanno mai smesso di supportarla anche dopo la fine della sua avventura in tv.

Il suo successo sul piccolo schermo si è poi riversato anche sui social, dove la tronista vanta un seguito di migliaia di follower. Proprio grazie a dei post social lo spiacevole episodio di cui è stata protagonista è divenuto pubblico. Ecco ciò che ha dichiarato al riguardo.

Uomini e donne: il drammatico racconto della tronista

Giovanna Abate ha fatto sognare milioni di telespettatori incollati davanti allo schermo per seguire lo sviluppo della sua storia d’amore con il corteggiatore Sammy. Relazione che è tuttavia finita poco dopo la scelta. In questa intervista Giovanna fa un breve cenno al ragazzo che le spezzò il cuore, dicendo: “Sammy non l’ho più sentito però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”

La Abate ha rivelato quindi di aver subìto un’importante operazione. Nell’intervista al magazine “Uomini e donne” ha inoltre dichiarato che a seguito di questo intervento è stata costretta a rimanere a letto per due settimane. Un post operatorio che ha definito “molto doloroso”.

Con riferimento al lato sentimentale Giovanna si dichiara single: “Al momento il mio cuore non batte per nessun belloccio, nessun uomo. E devo dire che al momento trovare qualcuno non è tra i miei primi pensieri”.

E tutti i fan augurano a Giovanna di rimettersi presto e di trovare qualcuno con il quale possa realizzare tutti i suoi sogni in amore.