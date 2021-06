Uomini e Donne, il retroscena: “Rissa dietro le quinte, rotte due telecamere. Chi ha pagato”. Nervi tesi nel dating show di Canale 5

Incredibile episodio raccontato da un ex partecipante a “Uomini e Donne”. Dietro le quinte degli studi del popolarissimo Dating Show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ci sarebbe stata una vera e propria rissa sfiorata, con tanto di danni alle strutture e telecamere rotte. Si tratta di un episodio non recente, raccontato da un ex partecipante alla trasmissione. I due litiganti sarebbero Mariano Catanzaro e Gianluca Tornese, i quali – all’epoca – stavano corteggiando la stessa donna.

A raccontare l’episodio è stato proprio Tornese, ai microfoni di RTL 102.5, al giornalista Francesco Fredella. “Ho litigato in studio con Mariano – ha raccontato – ci siamo quasi presi a botte e abbiamo spaccato due telecamere”, ha spiegato l’ex concorrente. Il buon Gianluca approfitta anche per fare Mea Culpa: “Abbiamo sicuramente sbagliato – ammette – io per primo, perché queste cose non si fanno”. Non è stato chiarito bene il motivo del litigio, ma sicuramente riguarda il corteggiamento verso la donna in comune. Qualcosa che non è piaciuta ai due pretendenti, e quindi se le sono dette (e quasi date) di santa ragione.

Uomini e Donne, rissa sfiorata tra due corteggiatori: il motivo

Tra l’altro, la zuffa ha anche causato il danneggiamento di due telecamere, con conseguenti danni. Il conduttore ha chiesto chi avesse pagato i danni, e Tornese ha ammesso che a riparare i costosi strumenti ci ha pensato la stessa Maria e la redazione. Sollevando, di fatto, i due corteggiatori dalle conseguenze della loro pericolosa e inaspettata litigata durante le registrazioni del popolare programma di Canale 5. Evidentemente, le situazioni che “Uomini e Donne” propone non sono così “finte” come qualcuno insinua da anni.

Esiste anche una quota di spontaneità, che spesso sfocia in veri e propri litigi. I concorrenti ci mettono “passione”, soprattutto quando vanno a corteggiare la stessa donna. In ogni caso Tornese ha specificato che ha poi fatto pace col suo competitor, e tra i due non ci sono stati altri litigi. Tornese oggi è innamorato e fidanzato, ma non della donna con la quale stava per prendersi a pugni negli studi dei corteggiatori di Maria De Filippi, i più famosi d’Italia.