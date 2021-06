Sei anche tu uno dei segni più festaioli di tutto lo zodiaco? Scopriamolo insieme con la classifica dei segni che non possono fare a meno dei parties!

Alzi la mano chi non ha un amico che vuole stare fuori ogni giorno fino alle quattro del mattino ed andare a tutte le feste possibili ed immaginabili.

Magari si tratta dell’amico che si occupava di comprare le prevendite alle serate o agli eventi più importanti oppure della persone che per qualche tempo ha lavorato come PR in discoteca.

Non conosci nessuno così? Ah, ma allora potresti essere tu quella persona che adora le feste e non riesce proprio a passare neanche una serata in casa!

Scopriamo la classifica dell’oroscopo secondo le stelle ed i pianeti e scopriamo quali sono i segni che hanno voglia di fare festa più di tutti!

I segni più festaioli di tutto lo zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Inutile cercare di fare finta di niente: è capitato a tutti, prima o poi, di trovarci ad una serata in discoteca guardando l’orologio e sperando che finisse al più presto.

Magari non era in discoteca ma al bar più frequentato della tua città oppure ad una festa di compleanno che ti sembrava infinita.

Insomma, capita molto più spesso di quanto non ci si immagini che la nostra voglia di fare festa scemi proprio nel momento peggiore: e cioè quando siamo ad una festa!

Ci sono persone, però, che vivono per i parties ed ogni sera non sono contenti se non sono tornati a casa almeno alle 4 del mattino.

Non conosci nessuno così? Ah, ma allora potresti essere tu l’amico “festaiolo” che tutti gli altri (sotto sotto) detestano un poco!

No, dai, scherziamo: gli altri non ti detestano ma tu sicuramente non gli rendi la vita facile!

Scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo ed in quale posizione si classificano i cinque segni più festaioli di tutto lo zodiaco.

Che per trovare nuovi amici di bevute tu non debba chiedere… il segno zodiacale?

Capricorno: quinto posto

Anche se forse vi sorprenderà, il Capricorno si inserisce alla perfezione nella nostra classifica dei segni più festaioli dello zodiaco.

Il Capricorno, infatti, è un segno che ama decisamente uscire e stare all’aria aperta e che ha numerosissimi amici: chissà quando li ha conosciuti, visto che lavora sempre!

Anche se spesso evita di uscire, soprattutto quando si concentra sul lavoro, il Capricorno è un segno che ama fare festa, incontrarsi con gli amici e tirarla in lungo tutte le sere.

Insomma, se volevate un partner tranquillo e pensavate al Capricorno… meglio pensarci altre due volte in più!

Gemelli: quarto posto

Anche i nati sotto i Gemelli, generalmente persone sfuggenti e poco alla mano, amano fare festa. Per loro ogni occasione è buona, visto e soprattutto che sono bravissimi a fare un’ottima prima impressione sugli altri!

Ai Gemelli non piace stare a casa da soli con i propri pensieri e adorano avere a che fare con gli altri in questi contesti che possono essere considerati “superficiali“.

Nessuno chiede loro conto delle loro azioni, possono divertirsi e svagarsi senza impegno: ogni volta che tornano da una festa, infatti, i Gemelli hanno acquisito nuovi spasimanti e fatto promesse che poi non potranno mantenere.

Normale amministrazione per la serata tipica di un Gemelli!

Leone: terzo posto

Sul primo gradino del podio dei segni zodiacali più festaioli dell’oroscopo troviamo i nati sotto il segno del Leone.

Questo segno, infatti, è uno di quelli che gradisce molto trovarsi al centro dell’attenzione e, quindi, si trova completamente a suo agio alle feste!

Impossibile chiedere ad un Leone di farsi da parte o di rinunciare ad un’occasione di far vedere le sue nuove scarpe od i suoi nuovi outfit.

I nati sotto il segno del Leone sono generalmente quelli con la chitarra, che ad un certo punto attirano tutte le attenzioni su di sè!

Ariete: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica, invece, troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Ariete. Anche questo, infatti, è un segno che adora fare festa e che non vi permetterà mai di stare un minuto solo a casa a riposarvi!

La parte peggiore di andare ad una festa con l’Ariete è che lui vi presserà in tutte le maniere, anche se non conoscete nessuno, chiedendovi di accompagnarlo.

Appena arrivati, nonostante la promessa di passare la serata con voi, l’Ariete sparirà per seguire la sua cotta oppure un amico che non vedeva da tanto, lasciandovi completamente in balia degli eventi.

Insomma: non solo l’Ariete vi convince ad uscire anche quando non volete ma poi spesso si dimentica di voi e vi lascia da soli!

Per passare una serata con lui dovete essere ancora più festaioli e rumorosi dell’Ariete: ma, diciamoci la verità, chi è che ci riesce?

Primo posto nella classifica dei segni più festaioli: a pari merito ci sono Bilancia e Sagittario

Incredibile ma vero, oggi nella nostra classifica abbiamo dovuto dare il primo posto, a pari merito, a due segni: la Bilancia ed il Sagittario sono i due segni più festaioli di tutto lo zodiaco.

Non possiamo assolutamente dire di no!

Bilancia e Sagittario, infatti, sono due segni che adorano stare con gli altri e fare tardi la sera e non dicono mai di no ad un invito.

Si presentano anche quando la festa è già finita, portano con sé una bottiglia di qualcosa da bere e delle trombette e fanno ripartire la baraonda!

Soprattutto quando sono insieme, Bilancia e Sagittario sono decisamente poco raccomandabili: uscire con loro e voler tornare a casa è veramente impossibile!