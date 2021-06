Francesca Lodo, terrore dopo il vaccino: cosa ha nel braccio?

Francesca Lodo ha fatto il vaccino contro il Covid. Ma a preoccupare l’ex naufraga è un comportamento anomalo del suo braccio

Francesca Lodo è tornata alla sua vita “normale” dopo l’esperienza televisiva all’Isola dei Famosi. La ragazza, in veste di naufraga, ha passato come tutti gli altri settimane davvero complicate a livello fisico: poco cibo, tanto caldo e difficoltà e anche lei è dimagrita tantissimo.

Prima di partire per l’Honduras, così come tutti gli altri concorrenti, è stata sottoposta alle visite mediche e anche a tutti i vaccini necessari per entrare all’Isola. Logico pensare che avesse fatto anche quello relativo al Covid, ma in realtà la vaccinazione per il virus del momento non era ancora stato effettuato.

Rientrata in Italia, quindi, una volta “liberato” il vaccino per la sua fascia d’età anche la bella showgirl si è messa in fila e ha ricevuto la sua prima dose. Il tutto, ovviamente, documentato sui social da stories e foto.

Francesca Lodo preoccupata dopo il vaccino: il suo braccio con “l’effetto calamita”

Una volta fatto il vaccino la ragazza ha voluto fare un test. Come saprete circola una voce secondo la quale le persone che si sono vaccinate sviluppano una specie di “magnetismo” nella zona in cui hanno ricevuto l’iniezione. Anche la Lodo, incuriosita, ha voluto fare la prova della monetina.

Con suo grande stupore la moneta è rimasta attaccata al braccio destro (quello dove ha ricevuto la prima dose), mentre su quello sinistro scivolava senza problemi. Stupore misto a paura nelle parole dell’ex naufraga: “Mi sto iniziando a preoccupare”, ha detto, suscitando anche l’ironia di alcuni followers.

Inoltre Francesca, nel suo ultimo post, ha spiegato di avere il terrore degli aghi. A testimonianza la seconda foto pubblicata sul suo profilo Instagram che la ritrae mentre riceve il vaccino con lo sguardo impaurito e lontano dall’iniezione. A commento dello scatto ci sono anche le parole del suo ex compagno di avventure Matteo Diamante:

“Ma con tutto quello che abbiamo passato come fai ad aver paura degli aghi?”