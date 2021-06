Tale e Quale, tutti i nomi dei possibili concorrenti. Tutti i profili che hanno fatto il provino per lo show di Carlo Conti

E’ ormai ufficiale: “Tale e Quale Show” tornerà in autunno. Lo show condotto da Carlo Conti metterà di nuovo in gara alcuni personaggi “vip”, che imiteranno grandi cantanti sia nella vocalità che nel trucco e nel costume. Al termine del ciclo di puntate (della durata di circa tre mesi) si eleggerà il vincitore. Non c’è ancora una data di inizio della trasmissione, ma questa dovrebbe ripartire a settembre. TVBlog elenca nel dettaglio l’elenco completo dei possibili personaggi che potrebbero partecipare alla trasmissione. Tutti sarebbero stati già sottoposti a provino, e non resta che sceglierli. Il compito spetterà agli autori.

Questo l’elenco dei “provinati” di TVBlog

Federica Nargi

Francesca Alotta

Elena Ballerini

Francesca Testasecca

Melita Toniolo

Juliana Moreira

Massimo Bagnato

Stefano Masciarelli

Moreno

Peppe Quintale

Patrizio Oliva

Alex Belli

Aba

Alba Parietti

Roberta Morise

Sandro Giacobbe

Marco Bazzoni, in arte Baz

Gabriella Ferrone

Ciro Priello

Sempre secondo le indiscrezioni, sono sicuri partecipanti sia Stefania Orlando che Ciro Priello. Tuttavia, l’elenco dei partecipanti ufficiali è ancora lungo da completare. Sicuramente nelle prossime settimane se ne saprà di più. Ultimamente, il conduttore Carlo Conti ha “spoilerato” la partecipazione di Ciro Priello dei The Jackal con una serie di battute. “Tieniti pronto” avrebbe detto nel corso di una trasmissione sugli Europei di calcio. Per quanto riguarda Stefania Orlando si tratta esclusivamente di “voci” giornalistiche, che tuttavia stranno trovano numerose conferme.

Ma non finisce qui: tra i possibili candidati anche alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip:

Stefania Orlando

Pierpaolo Petrelli

Guenda Goria

Maria Teresa Ruta

