Tale e Quale Show, Carlo Conti svela il primo concorrente

Tale e Quale Show 2021, Ciro Priello concorrente: lo spoiler di Carlo ContiIl volto della The Jackal è pronto a stupire il pubblico di Rai 1

La stagione televisiva sta andando nel periodo estivo di pausa, ma già fervono i preparativi per quella che comincerà in autunno. Già da settembre partiranno i primi programmi di punta: uno di questi è un classico del venerdì sera: Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Dopo aver festeggiato i 10 anni, il programma di intrattenimento basato sulle imitazioni (e il travestimento) di personaggi famosi è pronto a tornare nella sua edizione 2021.

Alla conduzione, ovviamente, sempre Carlo Conti, che è anche tra gli autori del programma. E subito è venuta fuori un’anticipazione su un probabile nuovo concorrente. Un vero e proprio “spoiler”, che curiosamente è arrivato proprio dal conduttore. Anche per questo l’anticipazione è sicuramente fondata. Nella prossima edizione di “Tale e Quale” uno dei concorrenti dovrebbe essere Ciro Priello dei The Jackal.

Tale e Quale Show, indizio su nuovo concorrente: personaggio amatissimo

Il simpatico comico napoletano, nato come “fenomeno” di Youtube e poi affermatosi in tv e al cinema, è pronto a salire sul palco di Rai 1 imitando cantanti famosi. L’occasione per la “chicca” è arrivata in occasione della partita tra Italia e Turchia per gli Europei 2020. Conti e i “The Jackal” si sono incrociato su Rai Play per la finestra che i comici dedicano durante la partita dell’Italia, che guardano assieme ad alcuni vip. Sul divano c’erano Stefano De Martino, Michela Giraud e Carlo Conti.

L’anticipazione, infatti, è arrivata proprio nel finale di trasmissione, appena terminata la partita (vittoria degli azzurri per 3-0). Conti ha chiesto a Ciro di fare un “do di petto”, e poi gli ha detto: “Preparati eh, Ciro preparati”. E non a caso Stefano De Martino ha gridato “spoiler!” avendo capito anche lui l’antifona. Poi Conti ha sorriso e si è fermato, dicendo che non aveva detto nulla. Dopo qualche altro siparietto si è comunque capito che la partecipazione di Ciro Priello a Tale e Quale Show è praticamente scontata. Non resta, ora, che attendere i nomi degli altri concorrenti del fortunato show di Rai 1 con Carlo Conti.

