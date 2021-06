Sei un maniaco del pulito? Scopriamolo insieme grazie alla classifica dei segni più puliti dello zodiaco. Ecco le prime cinque posizioni.

Spruzzino, scopa, spolverini oltre che un’ossessione veramente importante per il pulito: ti riconosci in questo piccolo ritratto? Magari sei una persona che non può lasciare i panni nella lavatrice o che deve lavare i piatti appena finisce di mangiare.

Che ne dici di vedere se sei nella classifica dei più lindi e pinti di tutto l’oroscopo e scoprire chi sono i tuoi colleghi del pulito? Ecco le prime cinque posizioni dell’oroscopo!

I segni più puliti dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi dello zodiaco

Appena esci dall’acqua del mare devi correre sotto la doccia per sciacquarti? Sei ossessionato dal lavare i piatti sporchi anche se usi solo una forchetta? Bene, allora potresti far parte della classifica dei segni più puliti dell’oroscopo: che ne dici di guardare insieme la classifica?

- Advertisement -

Esistono segni, infatti, che fanno della pulizia la loro ragione di vita. Non si tratta solo di avere tutto sempre in ordine ma anche di averlo sempre nuovo e scintillante! Avere a che fare con una persona del genere, lo ammettiamo, può essere veramente difficile.

Niente di peggio, infatti, che doversi mettere a spazzare per terra o pulire i piatti quando vorresti dormire!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni zodiacali che avranno successo nella vita: la classifica dell’oroscopo

Scopriamo insieme chi sono i primi cinque segni che non possono proprio fare a meno di avere sempre tutto pulito ed in ordine e se ci sei tu oppure qualcuno che conosci bene.

Cancro: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Cancro. Il Cancro è un segno particolarmente meticoloso e preciso che fa di tutto per avere la situazione sempre sotto controllo.

Il suo modo di esercitare “potere” è spesso quello di pulire e riordinare: il Cancro sa anche di essere un segno decisamente pigro ed usa l’ordine e la pulizia come un modo per darsi da fare. Una volta che avrà pulito, infatti, potrà lavorare: è un vero precisino!

Capricorno: quarto posto

Non parlate al Capricorno di disordine o di sporco: questo è un segno che ha tutto ordinato per ordine di grandezza in casa e che tiene alla pulizia in maniera quasi ossessiva!

Il Capricorno è uno di quei segni che non può vivere con il lavello sporco o con un poco di polvere sotto il letto. Questo è un segno che passa l’aspirapolvere in continuazione e che vi sveglierà anche di mattina presto di domenica per poter pulire al meglio!

LEGGI ANCHE –> Sei un vero scienziato? Scopriamolo con la classifica dei segni che amano la scienza: l’oroscopo ci darà la risposta

Toro: terzo posto

Il Toro figura nella nostra classifica dei segni più puliti anche se in maniera del tutto particolare. Questo segno, infatti, è capace di essere disordinato e (diciamoci la verità) anche un poco sporco per giorni e giorni!

Quando, però, il Toro si rende conto di aver passato il limite, ecco che improvvisamente si occupa di fare le pulizie. E le pulizie sono sempre in grande! La casa viene tirata a lucido, tanto che potreste mangiare sul pavimento.

Il Toro, a quel punto, tiene alto il livello ancora per qualche tempo, occupandosi della casa in maniera impeccabile.Dopo poco, però, la magia svanisce e il Toro piomba di nuovo nel disordine: quando avrà raggiunto nuovamente livelli inaccettabili, però, tornerà anche il turbine di pulizia!

Scorpione: secondo posto

Avete parlato per caso di igienizzante? Se ne volete un poco, potete sicuramente chiedere a tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Questo è un segno che vive la pulizia come una vera e propria necessità anche quando… non lo è!

Lo Scorpione è attentissimo ad avere mani pulite in ogni occasione e da quando c’è la pandemia non fa altro che pulirsi ossessivamente con l’igienizzante.

Ma oltre questo, lo Scorpione non può proprio sopportare di vedere sporcizia o disordine: butta grandi quantità di oggetti, non ama le suppellettili e sta sempre “riordinando”.

Quello che intende, veramente, lo Scorpione è che per pulire bisogna avere meno oggetti possibili intorno: la sua casa è un vero mausoleo!

LEGGI ANCHE –> La classifica dei segni dell’oroscopo che proprio non riescono a staccarsi dalle serie TV

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più puliti

Ovviamente (o quasi), al primo posto della nostra classifica dei segni più puliti troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine. Appartiene a loro, decisamente, il record di segni puliti ed in ordine!

La Vergine è uno di quei segni che non riesce a sopportare un pavimento sporco od una mensola piena di polvere. Questo segno fatica tantissimo a trovarsi in ambienti che non sono perfettamente puliti e, per questo motivo, spesso sceglie di vivere da solo, nel suo ambiente.

Mascherine, guanti e disinfettanti non sono assolutamente una novità per i nati sotto il segno della Vergine! Chi nasce sotto questo segno adora avere tutto pulito ed in ordine e ha decisamente apprezzato che il resto del mondo si adeguasse al suo standard!