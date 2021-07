Chiara Ferragni e Fedez, sapete quanto costa l’albergo in cui alloggiano a Forte dei Marmi? Cifre pazzesche per un soggiorno da sogno.

Chiara Ferragni e Fedez, conclusi i rispettivi impegni lavorativi, si sono concessi un soggiorno di riposo a Forte dei Marmi. Tornata da un viaggio di lavoro in Grecia, la Ferragni, con i figli Leone e Vittoria, ha raggiunto Forte dei Marmi dove si sta rilassando. Proprio nella bellissima località turistica, nelle scorse ore, è stata raggiunta dal marito Fedez il quale, dopo essere stato ospite di Battiti Live 2021, dopo aver concluso i propri impegni professionali in quel di Milano, si è ricongiunto alla sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A Forte dei Marmi, i Ferragnez si sono concessi una vacanza formato famiglia, ma sapete quanto costa soggiornare nello splendido albergo che li ospita? Qual è il prezzo da pagare per trascorrere una notte nell’albergo in cui stanno trascorrendo le vacanze i Ferragnez?

Chiara Ferragni e Fedez: il prezzo dell’albergo in cui alloggiano a Forte dei Marmi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

- Advertisement -

A svelare il nome dell’albergo in cui alloggiano sono stati gli stessi Chiara Ferragni e Fedez. La coppia sta trascorrendo qualche giorno di relax all’Augustus Hotel, uno dei resort a 5 stelle più in voga della zona, ma quanto costa dormire in una delle stanze del resort? Secondo il portale GossipeTv, per trascorrere una vacanza nell’albergo che ospita i Ferragnez, fino a 1000 euro a notte per una junior suite.

LEGGI ANCHE—>Chiara Ferragni ‘derubata’: chi le ha strappato via la cosa più preziosa

Probabilmente, però, dalle storie pubblicate su Instagram, pare che la coppia abbia optato per una villa privata che il resort mette a disposizione. Venerdì 2 luglio, infatti, in occasione della partita della Nazionale di calcio contro il Belgio, Chiara Ferragni ha pubblicato una storia su Instagram in cui mostrava una tavola apparecchiata per cena in giardino.

LEGGI ANCHE—>Dopo Chiara Ferragni, anche la sorella posta la foto del mistero. ‘Ma a chi l’avete rubata?’

Chiara Ferragni che, negli scorsi giorni ha regalato ai fans una foto in cui si mostrava sotto la doccia, nel frattempo, continua a godersi il soggiorno a Forte dei Marmi insieme al marito Fedez e ai loro piccoli Leone e Vittoria, amatissimi dai fans quasi più dei genitori.