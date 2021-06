Chiara Ferragni regala uno scatto caldissimo ai suoi follower, nuda sotto la doccia. Una dea

Chiara Ferragni sa come far parlare di se, non le importa se bene o male, l’importante che se ne parli. Partita anni fa sui social come una ragazzina innamorata della moda, oggi è una vera e propria regina dell’imprenditoria digitale.

Ogni brand la vuole come testimonial, ogni suo scatto è una pioggia di like e commenti, e chi fa marketing sa che un prodotto condiviso da lei è un boom di vendite. E questo l’ha capito anche lei, tanto da aver creato una sua linea di moda: perché far guadagnare solo gli altri con i prodotti che si sponsorizzano, quando si può farlo per se stessi?

Anche suo marito Fedez ha accostato la carriera imprenditoriale a quella di cantante, lanciando la sua prima linea di smalti da uomo. Insomma, ogni cosa che toccano i Ferragnez diventa oro.

Chiara Ferragni, la doccia senza niente addosso, una dea

Ma Chiara si sa, oltre a sponsorizzare marchi su Instagram e fare collaborazioni con i brand più richiesti al mondo, ama anche intrattenere i suoi follower con scatti di vita quotidiana.

Che sia uno scatto di lei che allatta, di tutta la famiglia in momenti teneri in casa, o anche momenti più intimi, come quello che ha postato qualche minuto fa sul suo account Instagram.

La foto in questione è un fermo immagine di un momento decisamente molto intimo: Chiara infatti è sotto la doccia completamente nuda, anche se di schiena. Come prevedibile lo scatto ha ottenuto molti commenti positivi, ma anche i soliti commenti bacchettoni che le ricordano che lei sia una madre, e per questo, a loro dire, non dovrebbe prestarsi a questi scatti.

Ora che avete visto la foto anche voi, credete davvero che Chiara abbia fatto una cosa così scabrosa? I suoi figli potranno davvero vergognarsi, un domani, di quello che Chiara ha deciso di condividere con i suoi follower?

D’altra parte suo marito Fedez nella famosa canzone con J-Ax, ‘Vorrei ma non posto’, lo aveva detto: ‘E come faranno i figli a prenderci sul serio, con le prove che negli anni abbiamo lasciato su Facebook’.

Vedremo se Vittoria e Leone, da grandi, daranno ragione a papà Fedez