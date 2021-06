Sei anche tu uno dei segni zodiacali più “anziani” dell’oroscopo? Scopriamo insieme la classifica dei segni “vecchi dentro”.

Quante volte amici e parenti ti hanno detto che, poco importa l’età che avevi, eri veramente “vecchio dentro“?

Quando sei giovane, infatti, avere una mentalità da “anziani” è, infatti, un vero e proprio problema: bisogna andare a ballare tutti i weekend e fare le quattro del mattino ogni volta che si può!

Se ti riconosci in questo piccolo quadretto, potresti essere una delle persone “vecchie dentro” del tuo circolo di amici.

Tranquillo, però: la colpa è delle stelle e dei pianeti! Scopriamo subito la classifica dell’oroscopo di oggi.

I segni zodiacali più anziani di tutto l’oroscopo: ecco la classifica dei segni dell’oroscopo di oggi

Se per gli altri divertirsi vuol dire andare a ballare oppure fare i falò in riva al mare, per te il concetto di serata “brava” ha sempre avuto a che vedere con relax, poltrone ed un buon libro.

Da quando vai al liceo amici e familiari ti prendono in giro, chiamandoti “anziano“: insomma, più cresci e più (finalmente) la tua età mentale corrisponde a quella… al di fuori!

Cerchiamo di scoprire insieme quali sono i segni zodiacali più anziani di tutto l’oroscopo: magari troverai dei nuovi amici con cui (non) uscire insieme o magari, se sei invece un segno che ama ballare ed uscire, potrai tenerti alla larga dai primi.

Insomma: è meglio conoscersi bene prima di iniziare a frequentarsi!

La classifica di oggi vuole cercare di individuare tutti i “vecchietti” dello zodiaco. Sei un pantofolaio oppure una di quelle persone che non vede l’ora di fare festa?

Scopriamo insieme la nostra classifica e vediamo dove ti posizioni: potresti avere qualche bella sorpresa e scoprire che non ti piace così tanto andare alle feste quanto credevi!

Toro: quinto posto

Il Toro è un segno che fatica certamente ad uscire troppe volte di seguito con gli amici e che non si trova bene in circoli sociali piuttosto ampi.

A questo segno, infatti, piace avere tanti amici ed anche vederli tutti insieme: le “batterie” del Toro, però, si scaricano presto e questo segno finisce per soffrire la convivialità.

Insomma: al Toro prescriviamo la socialità, le feste ed i parties con moderazione!

Scorpione: quarto posto

Anche lo Scorpione non è un segno così notturno e festaiolo come ci si potrebbe immaginare. Lo Scorpione, infatti, adora essere al centro dell’attenzione ed avere “potere” sulle persone che vuole colpire.

Per questo motivo, quindi, lo Scorpione è un segno che, anche se sa decisamente distinguersi in contesti sociali “pieni“, preferisce poter stare da soli.

Per lui, la serata migliore è quella da passare in casa con una buona cena, un bicchiere di vino e della musica scelta da lui.

Insomma: non chiedetegli di andare a ballare. Non saprebbe proprio cosa rispondere e potrebbe andare in crisi!

Pesci: terzo posto

Sognatori ed indecisi, sempre con la testa tra le nuvole, romantici ed anche decisamente poco interessati alla vita notturna.

Cari Pesci, vi siete riconosciuti in questo ritratto?

Anche voi, ci dispiace dirvelo, fate parte della classifica dei segni zodiacali più “vecchietti” ed anziani di tutto lo zodiaco.

Vi piace accudire gli altri ed avete sempre l’acqua od il fazzoletto da prestare agli altri quando vi serve.

Siete delle vere e proprie nonne e nonni in fieri: più crescete e più vi avvicinate (con vostro grande sollievo) alla vostra vera età mentale.

Non ce la fate più a fingere di essere giovani e scatenati!

Acquario: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dell’Acquario. Questo è un segno che vive principalmente in connessione con la natura e segue i suoi ritmi in maniera veramente precisa e pedissequamente.

I nati sotto il segno dell’Acquario, infatti, si svegliano presto con le prime luci del sole: altrettanto presto si addormentano, appena l’astro principale cala.

Insomma, l’Acquario è uno di quei segni che ha un ritmo molto ben definito e naturale ed odia metterlo a repentaglio per le feste!

Se volete essere amici con un Acquario dovete solo seguire i suoi ritmi: passeggiate nel bosco o nella natura, aperitivo in spiaggia con annesso tramonto.

Dopo, però, tutti a nanna!

Cancro: primo posto nella classifica dei più anziani dello zodiaco

Diciamoci la verità, cari amici nati sotto il segno del Cancro: siete proprio voi i più “vecchietti” di tutto lo zodiaco!

Il segno del Cancro, infatti, è un vero e proprio pantofolaio nato: adora stare nel letto o sdraiato comodamente da qualche parte e non apprezza feste o ritrovi!

Il Cancro, infatti, è un segno estremamente pigro e pacato che adora passare la serata a leggere un libro, sorseggiando una bevanda calda.

Per loro il massimo del divertimento è vedere uno o due amici per volta, con la possibilità di occuparsi direttamente di ognuno di loro!

Anche se il Cancro è un segno che ama le altre persone, di certo non è un segno “droga, sesso e rock’n’roll“.

Per farlo felice, quindi, bisogna puntare a serate veramente calme e tranquille, in casa e con i suoi affetti più cari: non chiamatelo “giovane”!