Tommaso Zorzi asfalta il collega su Instagram: “E’ un colpo basso”

Tommaso Zorzi non ha usato di certo le mezze misure per commentare l’ultima notizia riguardante Giovanni Ciacci: le sue battute al veleno

Tommaso Zorzi ci è andato giù pesante stavolta. E lo ha fatto utilizzando la sua proverbiale ironia che lo ha reso celebre in Italia anche prima del successo al Grande Fratello Vip.

L’influencer milanese ha raggiunto l’apice del successo quest’anno proprio grazie alla sua partecipazione al reality show di Mediaset: la vittoria ha fatto da apripista, poi il pubblico italiano lo ha apprezzato in vesti di commentatore ed opinionista all’Isola dei Famosi.

Meno successo, invece, ha avuto il suo programma su Mediaset Play: “Punto Z”, dopo una prima fase, ha registrato un brusco calo di ascolti e la rete ha deciso di chiudere i battenti.

Tommaso dunque, in attesa di nuovi risvolti per la sua carriera, è tornato a dedicarsi soprattutto alle sue pagine sui social. E come sempre non ha usato mezze misure nel commentare l’ultima notizia riguardante Giovanni Ciacci.

Tommaso Zorzi ironizza sulla scelta di Giovanni Ciacci: “Ripensaci ti prego”

Come saprete, infatti, tra i due non scorre assolutamente buon sangue. Giovanni criticò duramente Zorzi quando, al suo ingresso nella casa del GF VIP, dichiarò di essere “una soubrette”, stessa cosa detta da Ciacci a Ballando Con Le Stelle.

Da quel momento Tommaso se l’è legata al dito. Venuto a sapere da un sito specializzato che Ciacci, almeno per il momento, avrebbe intenzione di lasciare il mondo della tv e di non partecipare più a programmi televisivi, l’influencer ha usato tutto il suo sarcasmo.

“E’ un colpo basso”, ha detto ironicamente, per poi aggiungere: “No dai ti prego ripensaci, ti prego sei in tempo fallo per noi!”. E non è finita qui: Zorzi ha addirittura finto di telefonare al premier Mario Draghi per chiedergli di intercedere a favore di Ciacci.

Insomma, sembra proprio che tra i due il rapporto sia insanabile. Chissà se Ciacci risponderà alla provocazione…