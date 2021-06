Tommaso Zorzi mostra le unghie: c’è un messaggio contro gli haters

Tommaso Zorzi fa vedere le unghie ai follower che nascondono un messaggio ben preciso contro i suoi detrattori

L’opinionista televisivo e vincitore dell’ultima edizione del reality show “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi cattura l’attenzione di tutti i fan pubblicando sui suoi canali social ufficiali la nuova manicure. Oramai gli uomini sono soliti mettere lo smalto sulle unghie esattamente come le donne. Non a caso il rapper Fedez ha creato una linea di smalti appositamente per uomini.

Una tendenza che fa molto discutere ma che di certo ha trovato accoglimento da parte di tantissimi artisti: dal giovane rapper Sangiovanni al leader dei Maneskin Damiano David, fino ad arrivare anche all’opinionista de “L’isola dei famosi”.

Tommaso, però, non ha optato per una semplice “manicure”. Lo smalto che ha messo sulle unghie, infatti, cela un messaggio ben preciso riservato a tutti i suoi detrattori che nel linguaggio del social vengono chiamati “haters”. Ecco che cosa è successo.

Tommaso Zorzi, le sue unghie celano un messaggio contro gli haters

Sulle unghie di Tommaso appare una scritta lungo tutte e 10 le dita. Si può leggere infatti il nome “Pippo Flop” accompagnato da un cuoricino verde sul pollice.

In molti si sono interrogati sul significato di tali lettere. Ciò che si cela dietro la decorazione delle unghie di Tommaso è un chiaro messaggio ai detrattori. In molti, infatti, si sono scagliati sul web contro il suo programma “Il Punto Z” colpevole di non aver guadagnato abbastanza ascolti.

Ecco spiegato il soprannome donatogli da parte degli hater “Pippo Flop”. Data la sua ironia e autoironia oramai ben note, l’opinionista ha optato per ridere della cosa addirittura scrivendo il nome sulle sue unghie. Una decisione che ha trovato il favore di tanti fan che lo hanno elogiato per la sua simpatia.