Chiara Ferragni ‘derubata’: chi le ha strappato via la cosa più preziosa

L’influencer Chiara Ferragni è stata ‘derubata’. Ecco chi è stato a strapparle via il preziosissimo ‘titolo’

Chiara Ferragni è sempre stata una delle influencer italiane più famose e seguite in assoluto. Si può affermare senza timore di esser smentiti che sia stata proprio lei ad inaugurare e a far sviluppare nel Bel Paese il concetto di imprenditrice digitale. La sua carriera lavorativa è iniziata più di 10 anni fa, al momento dell’apertura del suo blog ‘The blond salad”.

Nonostante questi grandissimi traguardi e successi, ultimamente qualcuno l’ha spodestata da un ‘trono’ molto importante, rubandole il titolo. Ecco di chi si tratta e che cosa è successo.

Chiara Ferragni “derubata” del titolo: chi è stato

Da qualche giorno l’imprenditrice digitale milanese non è più la personalità di nazionalità italiana più seguita su Instagram. Qualcuno le ha rubato clamorosamente il titolo in pochissimo tempo. Si tratta del giovane ventunenne piemontese Khaby Lame, già terzo più seguito a livello mondiale su Tik tok.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khaby Lame (@khaby00)

Sul social fotografico il ragazzo ha raggiunto il traguardo dei 24 milioni di follower, mentre Chiara è rimasta a 23,9 milioni. Il successo del piemontese è stata davvero travolgente e fulmineo.

In pochissimo tempo è infatti riuscito a guadagnare un seguito pazzesco. Basti pensare che il suo primo post su Instagram risale al 2017, un lasso temporale molto corto considerando l’importante numero di follower che ha ottenuto.

Una sorpresa davvero inaspettata la popolarità di Khaby che ha tutte le carte in regola per diventare una grandissima stella dei social a livello planetario. Non c’è dubbio che il suo successo non tolga assolutamente niente alla bravura e alla capacità professionale della Ferragni che è oramai divenuta una vera e propria talentuosa imprenditrice.