Raffaella Mennoia parla dell’incubo vissuto stanotte che potrebbe far fermare le riprese del reality Temptation Island.

Proprio in questi giorni sono iniziate le riprese nel villaggio dell’Is Morus Relais in Sardegna del reality show Temptation Island condotto da Federico Biscigli.

Il format racconta di avvenimenti e sentimenti di 6 coppie non sposate e senza figli in comune che vivono per 5 settimane in un villaggio.

I coniugi di ogni coppia vengono però divisi e devono resistere alle tentazioni di 12 uomini per le fidanzate e egual numero per i maschi.

L’obbiettivo è quello di capire se la coppia può superare certi ostacoli della loro quotidianità resistendo ai tentatori così da uscirne insieme e innamorati.

Mercoledì 30 Giugno verrà mandata in onda la prima puntata della 11esima edizione di Temptation Isalnd e tutto è pronto.

Ma nei primi giorni di registrazione si sente già aria di burrasca, ma non tra i fidanzati.

La produttrice Raffaella Mennoia parla di un brutto incidente che è avvenuto stanotte che rischia di far bloccare le riprese. Vediamo di cosa si tratta

Il panico a Temptation Island e il rischio della cancellazione delle riprese:

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono partite e le coppie si stanno buttando a capofitto in questa nuova avventura. Ma stanotte c’è stato un incidente che potrebbe causare la fine del programma.

Raffaella Mennoia, produttrice del programma e fianco destro di Maria De Filippi, si trova proprio vicino al villaggio in Sardegna.

Stamattina, però, Raffaella racconta di un brutto incubo vissuto poche ore prima: “Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria“; il vento era forte e faceva paura.

“Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare” racconta la Mennoia su Instagram.

La troupe è dovuta intervenire nei villaggi così da rallentare le riprese durante la notte. “Abbiamo finito alle quattro di notte, c’ho un gran sonno” dice stremata la produttrice.

Quest’anno il meteo non sta aiutando nelle riprese di Temptation Island: “C’è un tempo orrendo: c’è afa, non c’è sole“. I cameramen hanno addirittura difficoltà nel fare le riprese durante i falò.

Ma Raffaella Mennoia rincuora i fan del programma: “Il programma sta andando benissimo” e aggiunge che non ci sarà bisogno di sospendere le riprese.

Dopo qualche ora, il fianco destro di Maria De Filippi, pubblica nelle sue storie il villaggio dell’Is Morus Relas e fa vedere che è tornato tutto tranquillo.

La tromba d’aria ha provocato solo un grande spavento, ma i sentimenti non si possono fermare al primo ostacolo.

Per sapere come andrà la nuova edizione di Temptation Island, sintonizzatevi tutti mercoledì 30 Giugno alle 21:45 su Canale 5