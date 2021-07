Harry e Meghan temono per loro figlio. Arriva la drastica decisione

Harry e Meghan sono preoccupati per loro figlio. La decisione è spiazzante

Harry e Meghan Markle sono preoccupati per loro figlio. Come si legge sul “The Telegraph” i genitori hanno tolto un titolo nobiliare al piccolo Archie perché temevano che potesse essere oggetto di scherno. Proprio così: gli illustri genitori sono preoccupati per il futuro di loro figlio, tanto da respingere il titolo scozzese di Conte di Dumbarton per Archie Mountbatten-Windsor. Un titolo nobiliare che al bambino spetta di diritto perché appartiene al padre.

Invece, la coppia ha deciso di cancellarlo perché “Dumbarton” si prestava a scherzi ed equivoci. Dumb in inglese significa “stupido”. Per questo motivo, i genitori Meghan e Harry hanno deciso di farne a meno. La loro paura, sempre secondo il tabloid inglese, è che il titolo nobiliare dal nome “equivoco” potesse essere oggetto di scherno a scuola. In pratica avevano paura che Archie potesse essere preso in giro e perfino bullizzato.

Harry e Meghan negano un titolo ad Archie ma si sono fatti mantenere da Carlo

Quindi, la negazione del titolo non ha nulla a che vedere con la decisione della famiglia di Harry, e di conseguenza anche le voci sul presunto razzismo non hanno riscontro, almeno in questa vicenda. I Sussex si sono risparmiati potenziali problemi eliminando quel “Conte di Dumbarton” dal nome del figlio. Un modo per evitare equivoci e prese in giro. Tuttavia, seppur la decisione può essere comprensibile, è preoccupante vedere quanta ansia hanno i Sussex per il futuro di Archie.

Un disagio che sembra, talvolta, sforare nel paranoico. Sicuramente avere un titolo nobiliare in meno non toglierà nulla alla vita del ragazzo, ma è evidente la voglia della coppia di “isolarsi” da pettegolezzi e cercare quanto più possibile di essere una famiglia normale. Eppure, i Sussex non disprezzano i soldi della loro famiglia. Sempre secondo il “The Telegraph”, Harry e Meghan hanno continuato a godere dei sussidi del principe Carlo fino a tutta l’estate del 2020, praticamente un anno fa. E non si parla di cifre piccole, ma decisamente consistenti. Il tabloid parla di ben 5 milioni di euro già elargiti alla giovane coppia. Chissà se arriveranno a rifiutare anche quelle.