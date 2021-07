Temptation Island: rivelazione shock su una coppia. Bugie alla redazione?

Temptation Island, Deinaira Marzano insinua il dubbio su una coppia del reality. La famosa influencer nota qualcosa di strano sul profilo social

La nuova stagione di Temptation Island è cominciata da poco, ma già ci sono le prime polemiche. Ombre arrivano sulla coppia formata da Valentina e Tommaso, già finiti nel mirino della critica social sin dalla prima puntata. Secondo i commenti arrivati sugli account del programma, a insospettire il pubblico due fattori: la grande differenza di età tra lui e lei e la forte gelosia del ragazzo, che è sembrata spesso un po’ artefatta ed “esagerata”.

Tuttavia, i sospetti non sono finiti qui. Andando a guardare i profili social dei due protagonisti, non c’è neanche una foto che li ritrae insieme. I due hanno dichiarato di stare insieme da un anno e sette mesi, eppure non c’è neanche una foto. Sicuramente non è obbligatorio per una coppia postare foto su Instagram, ma per una che ha velleità televisive e partecipa a Temptation Island la presenza sul popolare social network sarebbe quantomeno scontata.

Temptation Island, qualcosa non torna nella coppia Valentina-Tommaso

Tra l’altro, nel caso della Nulla Angusti, l’ultimo aggiornamento risale a maggio. Insomma, sembra un po’ poco per una donna che vuole lanciarsi nel mondo dello spettacolo. Un anno e sette mesi di fidanzamento non sono pochi, almeno qualche foto dovrebbe esserci. Tuttavia, bisogna toccare ogni ipotesi: l’incredibile gelosia di Tommaso arriva a proibire alla donna di mettere in mostra il suo corpo.

L’assenza di foto su Instagram di Valentina potrebbe essere dovuta a questo? Possibile, ma i sospetti restano: in particolare quello che i due abbiano dipinto la loro relazione diversamente dalla realtà. Se così fosse il presunto inganno sarebbe stato fatto anche verso il programma. Non è da escludere che la redazione, sottobanco, abbia già intrapreso operazioni di “indagine” per verificare l’autenticità della coppia.