Diletta Leotta e Can Yaman sono in Turchia per le presentazioni ufficiali: i media turchi riprendono un momento di burrasca, lui è una belva

Diletta Leotta e Can Yaman non hanno pace. La coppia più chiacchierata del momento non riesce a godersi un momento di tranquillità a causa delle voci che girano sulla loro storia, costruita a tavolino a detta di molti, e della pressione mediatica che gira intorno a loro.

I due negli ultimi tempi hanno dovuto affrontare diverse illazioni sul loro conto: prima un presunto tradimento da parte di lei, poi smentito prontamente dalla diretta interessata, contestualizzando le foto di un bacio col figlio del presidente della Roma Ryan Friedkin a prima della sua conoscenza con Yaman, poi l’assenza improvvisa di Can dai social, vista da molti come una reazione alle voci sulla costruzione a tavolino della sua storia con l’inviata di Dazn.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Diletta e Can però sono riusciti ad andare avanti per la loro strada, cercando di ‘driblare’ le accuse e rimandarle al mittente, rispondendo con l’arma più forte che hanno a disposizione: i fatti. I due quindi, ripresa in mano la loro storia d’amore, sono volati in Turchia per le presentazioni ufficiali alla famiglia di lui, con tanto di selfie di famiglia pubblicati sui social. Non che questa azione abbia messo a tacere del tutto i dubbi sulla veridicità della loro storia: su Instagram infatti Alessandro Roma, meglio conosciuto com ‘L’investigatore Social’, account da milioni di seguaci, aveva previsto anche questa mossa dei due, proprio per cercare di mettere a tacere chi li voleva impegnati in una ‘Soap’ a cielo aperto.

Can Yaman e Diletta Leotta, paparazzati in un momento di tensione

A quanto pare il viaggio per la coppia è risultata un’arma a doppio taglio, anche perché non è solo la stampa rosa italiana a stare addosso alla coppia ma, a quanto pare, anche quella turca.

Ecco allora che non basta volare via dall’Italia per godersi un po’ di pace ed i due, usciti da un ristorante turco, si sono visti ‘assaliti’ da un gruppo di paparazzi del luogo, che hanno infastidito, e non poco, l’attore delle soap estive.

A quanto riportano i media turchi, infatti, Can e Diletta avevano mangiato in un ristorante del luogo e, una volta usciti, trovandosi di nuovo la stampa alle calcagna, hanno avuto una reazione completamente diversa l’uno dall’altra.

Pare che Can, accortosi della presenza dei paparazzi, si sia subito innervosito, abbia preso tempestivamente la mano della sua compagna, strattonandola per velocizzare il passo ed andarsene. La cosa non è stata molto gradita da Diletta che, al contrario, ha cercato di calmare Can, suggerendogli di sorridere e scambiare due parole con la stampa. Inoltre pare che Diletta gli abbia chiesto di non strattonarla e, trovatasi da sola davanti le domande in lingua turca da parte della stampa, sia rimasta disorientata ed incredula.

Come mai, si domandano in molti, Can reagisca in questo modo ogni qual volta si trovi davanti la stampa, che questa sia italiana o del suo paese di origine? Eppure, vista la sua fama, dovrebbe essere pronto ad affrontare una pressione mediatica così pressante. Riusciranno i due ad arrivare alla data delle nozze, che pare sia fissata ad Agosto? Non ci resta che attendere!