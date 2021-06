Diletta Leotta e Can Yaman sono partiti per la Turchia per le presentazioni ufficiali. Un passaggio decisivo in vista del matrimonio?

Diletta Leotta e Can Yaman più innamorati che mai. Non c’è più da stupirsi ormai, visto che la coppia più ricercata dalle riviste e dai paparazzi è ormai uscita dalla crisi di qualche mese fa ed ora, terminato il campionato di Serie A, i due continuano ad immortalarsi felici insieme.

Di recente la bella presentatrice e l’attore turco si sono concessi un weekend romantico in Costiera Amalfitana, mentre qualche giorno fa Can postava una foto in Sicilia in compagnia di alcune bambine, probabilmente tutte facenti parte della famiglia di Diletta.

Manca ancora molto prima della ripresa della prossima Serie A che vedrà la Leotta ancora impegnata come volto femminile principale dei programmi di DAZN: smentita dunque l’indiscrezione che la voleva fuori dai palinsesti sportivi per dedicarsi a nuovi progetti.

I due, liberi da impegni professionali, sono partiti di nuovo e stavolta a far discutere è stata la destinazione: secondo quanto confermato dalla stessa Diletta in collegamento su Radio 105, la coppia al momento si trova a Instanbul.

Diletta Leotta e Can Yaman volano in Turchia: il matrimonio si avvicina?

Una meta per nulla scontata, visto che proprio a Instanbul vive tutta la famiglia di Can. E’ tempo dunque per le presentazioni ufficiali: proprio qualche mese fa si sosteneva che uno dei motivi della crisi tra i due fosse stato il rifiuto di Diletta di andare in Turchia a conoscere i genitori di lui.

Ora anche questo passo è stato fatto e sono in molti a sostenere che il matrimonio sia ancora più vicino. Di recente si era parlato del 16 agosto come data, visto che coinciderebbe anche con il trentesimo compleanno della Leotta. Una data che però appare poco verosimile al momento, anche se questo viaggio potrebbe cambiare tutto.

Can Yaman e Diletta Leotta, arriva il selfie con la famiglia di lui

Il viaggio in Turchia ha dunque come scopo proprio quello delle presentazioni ufficiali con la famiglia di Can, ed ecco arrivare il primo selfie della coppia italo-turca con la famiglia al seguito.

Nonostante ci siano ancora voci insistenti sui social che vorrebbero i due ‘impegnati’ in una vera e propria fiction a scopo di lucro, i due vanno avanti per la loro strada e si passa a fatti e gesti sempre più importanti, come quello delle presentazioni ufficiali. Che sia tutto davvero studiato a tavolino? Lo scopriremo solo col tempo.