Oggi scopriremo quali sono i segni zodiacali più amati. Ecco la classifica completa. Scopri quale posizione occupa il tuo segno dello zodiaco

Molte persone si comportano in un determinato modo perché hanno una vera e propria predisposizione per quel tipo di comportamento. In base a come ci poniamo con gli altri possiamo essere più o meno apprezzati. C’è chi è più scontroso, chi è più amichevole, chi è più introverso e chi si fa ben volere da chiunque gli si avvicini. È semplicemente un modo diverso di affrontare la propria vita.

Oggi parleremo proprio di questo, di quanto gli altri riescano ad amarci o a volerci bene. C’è chi ha bisogno di questo affetto, chi lo respinge o chi soffre quando non ce n’è a sufficienza. È una questione di stile di vita, di carattere, di priorità. Ognuno ha i propri gusti e vive la sua vita come vuole. Non tutti hanno bisogno dell’amore, alcuni non ne possono proprio fare a meno.

Naturalmente, ognuno manifesta queste preferenze a modo suo. Dipende anche dal carattere che una persona può sviluppare nel corso degli anni. C’è chi è più predisposto nell’attirare le simpatie altrui e chi, al contrario, non ci riesce, pur mettendoci tanta buona volontà. Stiamo parlando delle persone che si fanno amare ed è proprio questo l’argomento che affronteremo oggi.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i segni zodiacali più amati.

Quali sono i segni zodiacali più amati

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più simpatico, chi è più carismatico, chi ha un carattere più chiuso e chi, invece, è molto amato dagli altri proprio grazie al suo carattere e al suo modo di vivere. Ovviamente, per molti non si tratta di un comportamento voluto, quasi sempre una persona non viene apprezzata perché ha dei difetti che spesso nemmeno si rende conto di avere.

Non tutti sanno che la capacità di farsi amare dagli altri può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di caratteristica. Possiamo scoprire se quella persona sarà amata dagli altri nel corso della vita o se, al contrario, sarà disprezzata e avrà carenze di affetto importanti.

Di solito elenchiamo delle classifiche, oggi non sarà così. Abbiamo già visto quali sono i segni più dipendenti dalle serie tv, quali sono i segni più attenti, quali sono i segni più fortunati e quali sono i segni che si deprimono più facilmente. Oggi invece scopriremo quali sono i segni zodiacali più amati. Ecco l’elenco segno per segno.

Ariete: quelli particolarmente apprezzati

Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono molto apprezzate grazie al loro carattere solare. Tranne che in presenza di uno scontro a viso aperto, un Ariete riesce spesso ad attirare l’attenzione su di sé e ad accattivarsi le simpatie degli altri. Un Ariete è dotato di buon umore ed è bello passare del tempo in compagnia di una persona di questo segno. Sono generalmente molto amati, soprattutto fuori dal contesto lavorativo.

Toro: quelli facili da amare

Non è difficile amare una persona nata sotto questo segno zodiacale. Il Toro ha un carattere piuttosto accomodante, è una persona gentile e ha utilizza sempre le buone maniere. Un Toro sa quando arriva il momento di rilassarsi e quando, invece, bisogna lavorare sodo. Questo loro modo di fare li rende simpatici sotto tutti i punti di vista. Il Toro è uno dei segni più amati dello zodiaco.

Gemelli: quelli amati a fasi alterne

Le persone nate sotto questo segno zodiacale hanno un carattere abbastanza complesso. Non è semplice stabilire un contatto con un Gemelli e, di conseguenza, non è facile volergli bene. Con il tempo, alcuni atteggiamenti vengono messi da parte e allora è proprio quello il momento di aprire il cuore ad un Gemelli! Quando sono di buon umore, le persone nate sotto questo segno riescono sempre a fare una bella impressione nei confronti degli altri.

I segni zodiacali più amati: Cancro

Non tutti riescono ad amare una persona nata sotto questo segno zodiacale. È necessario avere molta pazienza perché il Cancro ha un carattere particolarmente volubile ed è spesso permaloso. Per questo motivo, è facile che ci siano contrasti con una persona nata sotto questo segno. Chi sceglie di restargli accanto, però, si rende conto che, a modo suo, anche il Cancro è una persona che sa amare e farsi amare.

Leone: quelli poco amati

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco non sono particolarmente amate dagli altri. Sono capaci di stringere rapporti piacevoli ma devono sempre stare al centro dell’attenzione. Questo fattore finisce per allontanare molte persone. Un limite di questo segno è che non si rende conto di essere l’artefice dello scarso apprezzamento che riscuotono nelle altre persone.

Vergine: quelli amati, ma non sempre

Le persone nate sotto questo segno zodiacale sono difficili da amare. O meglio, sono amati ma non da tutti. Chi riesce ad apprezzarli, lo fa per tutta la vita, creando un legame indissolubile. Purtroppo, la maggior parte delle persone vede nel segno della Vergine una persona con un carattere scontroso. Ed è per questo motivo che se ne allontana alla prima occasione.

Bilancia: quelli abbastanza amati

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono tra le più amate. Hanno una capacità di comprendere gli altri e, per questo motivo, riescono ad attirare le simpatie di tutti. Sono molto apprezzati per il loro carattere, mettono allegria e hanno molti amici. Sono ricercati perché si adattano a qualsiasi stile di vita. La Bilancia è sicuramente un segno molto amato dagli altri.

I segni zodiacali più amati: Scorpione

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono chiuse nei confronti del mondo esterno e, per questo motivo, è difficile amarle. Lo Scorpione è timido e preferisce restare da solo, per i fatti suoi. Non apprezza particolarmente la presenza di altre persone nella propria vita. Ovviamente, quando qualcuno riesce a superare il muro della diffidenza, riesce a voler molto bene ad uno Scorpione.

Sagittario: quelli non amati

Le persone nate sotto questo segno zodiacale non sono sicuramente in cima a questa particolare classifica. Hanno un carattere troppo estremo e, per questo motivo, difficilmente vengono amate al primo incontro. C’è bisogno di un po’ di tempo per apprezzare una persona nata sotto questo segno. Proprio per questo motivo, le persone che amano un Sagittario sono veramente rare.

Capricorno: quelli che nascondono i difetti

Le persone nate sotto questo segno zodiacale hanno la capacità di tenere nascosti i propri difetti, almeno all’inizio di un rapporto. Questo li rende particolarmente apprezzati ed amati dagli altri. Il fatto di non vedere i lati più complessi del carattere di un Capricorno attira l’attenzione delle altre persone. Il Capricorno è uno dei segni più amati dello zodiaco, seppur in modo poco convenzionale.

Acquario: quelli poco amati

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono spesso taciturne e interessate soltanto al proprio benessere. Fanno fatica a stabilire un rapporto stretto con le altre persone e, per questo motivo, non hanno una buona reputazione. L’Acquario è uno dei segni meno amati dello zodiaco ma non gli interessa. Il giudizio altrui non è qualcosa che un Acquario prende in considerazione.

I segni più amati dello zodiaco: Pesci

Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco sono molto amate e apprezzate dagli altri. Hanno la capacità di ascoltare chi gli sta accanto e riescono spesso a dare buoni consigli. I Pesci sono ottimi amici, di quelli che si amano sin da subito. È bello trascorrere del tempo con una persona nata sotto questo segno zodiacale, perché i Pesci mettono il cuore in tutto ciò che fanno.