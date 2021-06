Test di logica: guarda questa immagine e trova i 12 errori

Test di logica: in questa immagine degli anni ’50 si nascondono 12 errori. Sei in grado di individuarli tutti? Vediamo quanto sei attento

Oggi ti proponiamo un test di logica. Vogliamo cercare di capire quanta capacità di restare attento hai. Dovrai dimostrare di poter percepire ogni minimo particolare, altrimenti non riuscirai a risolvere l’enigma di oggi. Non dovrai fare altro che prendere qualche minuto per te e guardare un’immagine di qualche anno fa.

L’immagine che ti proponiamo, infatti, risale agli anni ’50. Ci sono alcuni errori, 12 per l’esattezza, e tu dovrai individuarli. Prendi carta e penna e segna tutto ciò che ti sembra strano o anomalo. Poi scorri il testo verso il basso alla ricerca delle soluzioni. Se vuoi sfidare te stesso, prova a cronometrarti per vedere in quanto tempo troverai gli errori.

Ovviamente, questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta semplicemente di un modo per intrattenere i nostri lettori, possibilmente regalandogli qualche momento di relax all’interno della routine di tutti i giorni. Hai preso carta e penna? Adesso sei pronto, guarda l’immagine e inizia a scrivere. Hai tutto il tempo che vuoi, ma prova a risolvere il test in pochi minuti.

- Advertisement -

Ti potrebbe interessare anche – Curiosità: perché le porte dei bagni pubblici non arrivano a terra? Ecco 10 motivi

L’enigma dei 12 errori

Il test di oggi ha letteralmente spopolato su Twitter. La pagina che l’ha pubblicato ha ricevuto migliaia di commenti ed interazioni. In tanti hanno provato a trovare gli errori, alcuni ci sono riusciti, molti no. Qualcuno ha trovato errori che, al contrario, non lo erano. Tutto ciò ha scatenato forti discussioni tra gli utenti impegnati nella risoluzione dell’enigma.

Guarda con attenzione l’immagine in alto: raffigura un contesto familiare degli anni ’50. In questa immagine ci sono 12 errori, il tuo compito è trovarli, trascriverli e provare a farlo nel minor tempo possibile. Non sono molti coloro che ci sono riusciti, vediamo se ce la fai! Quando hai terminato, scorri verso il basso e troverai le soluzioni.

Leggi anche – Ha aiutato lui per primo all’ospedale: ma è stata la scelta giusta?

Le soluzioni del test

Se sei arrivato fin qui, vuol dire che hai trovato le 12 soluzioni o, semplicemente, sei curioso di conoscerle. Eccoti accontentato. Di seguito potrai trovare l’elenco dei 12 errori che sono stati volutamente inseriti nell’immagine. Segna quante ne hai beccate e poi potrai confrontarti con qualche amico.

La candela ha un cavo elettrico Al tavolino manca una gamba Il giornale è sottosopra Il quadro è al contrario Il gatto è nella gabbia La bambina mescola quello che c’era nella tazza con un coltello La teiera è senza manico La mamma sta versando il the sul tavolo Lo specchio è appeso con un gancio non intero Gli occhiali da bambino hanno due lenti con forme diverse La candela non proietta nessuna ombra Il tostapane si trova all’interno del camino

Il test è terminato. Alcune risposte erano molte semplici, altre piuttosto complesse. Se le hai indovinate ti facciamo i nostri complimenti, sei davvero una persona molto attenta! Se ti è piaciuto questo test, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri altrettanto divertenti e stimolanti. Bisogna solo avere un po’ di pazienza, a presto!