Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, è diventata di recente anche un’icona sexy: la sua ultima foto ha lasciato tutti senza fiato

Il 2021, per quel che riguarda la musica, verrà ricordato sicuramente come l’anno dei Maneskin. Il gruppo rock diventato famoso grazie ad X-Factor è riuscito nella duplice impresa di vincere il Festival di Sanremo e di trionfare anche all’Eurovision Song Contest, riportando il trofeo in Italia dopo tantissimi anni.

Logico che negli ultimi mesi si sia parlato tantissimo di loro. Il più ricercato è stato il frontman Damiano, ma in più di un’intervista si è capito che la vera e propria leader del gruppo è Victoria De Angelis.

La bassista ha una personalità davvero forte ma negli ultimi tempi è stata notata soprattutto per la sua bellezza. Sono in tanti a vedere Victoria dei Maneskin come una vera e propria icona sexy del rock moderno e pare proprio che la ragazza si riconosca in questa etichetta.

Victoria dei Maneskin hot su Instagram: i fan impazziscono

Ultimamente, infatti, la giovane 21enne romana si è mostrata su Instagram in pose davvero hot cavalcando l’onda dell’entusiasmo e regalando scatti da urlo ai suoi fans che ovviamente non mancano di far sentire tutto il proprio calore alla bassista bionda.

La ragazza, inoltre, ha avuto modo di parlare più volte della sua sessualità, dichiarando di essersi sentita attratta anche dalle donne e di volerla vivere in massima libertà. La sua ultima foto rispecchia decisamente la sua essenza di bellezza rock: la maglietta color carne è sottile sottile e lascia intravedere tutto il suo corpo spettacolare.

I fan hanno letteralmente perso la testa per lei. Una ragazza addirittura le ha scritto: “Sto imparando l’italiano soltanto per te”. Victoria è ormai la regina del rock italiano.