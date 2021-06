Maneskin, Damiano salva Victoria che stava per essere investita. C’è mancato davvero pochissimo: Victoria De Angelis ha rischiato la vita

Una tragedia sfiorata mentre tutti riprendevano la scena con lo smartphone. C’è mancato poco: Victoria De Angelis dei Maneskin ha rischiato di essere investita da uno scooter. A salvarla l’intervento provvidenziale del suo collega Damiano David, cantante del gruppo. La giovane bassista dei Maneskin si trovava ad Amsterdam con la sua band, e venerdì sera si è fermata in strada con i suoi colleghi per salutare dei fan. Il gruppo si trovava lontano dalla strada, ma nei pressi di una pista ciclabile.

Proprio lì stazionava Victoria, che non si è resa conto che uno scooter con una persona a bordo stava arrivando a tutta velocità. A notarlo è stato Damiano, che con grande prontezza ha preso l’amico per il braccio sinistro e l’ha tirata a sé togliendola dalla pista ciclabile. Pochi istanti dopo lo scooter, incurante del gruppo di persone, è sfrecciato a tutta velocità. Stranita la bassista, che distratta dai fan e pensando di essere al sicuro sulla pista ciclabile, nemmeno si è accorta di quanto stava accadendo.

Capite cosa intendo quando dico che Damiano è costantemente attento a Victoria?! Non la perde di vista un attimo e le salva pure la vita🖤🖤🖤! #maneskin #damiano #vicdeangelis pic.twitter.com/MM8fWd7XCt — 💙True Love-Dany💙 (@TrueLov68369279) June 19, 2021

Maneskin, Damiano salva Victoria De Sanctis che stava per essere investita

Eppure poteva essere una vera e propria tragedia, visto che il mezzo stava andando a forte velocità. Tutta la scena è stata ripresa da uno smartphone di uno dei fan del gruppo che era in attesa di un selfie con gli artisti italiani. Per fortuna, una bella serata estiva non si è trasformata in una tragedia. Ovviamente, lo scooter non doveva circolare sulla pista ciclabile, e a maggior ragione a quella velocità. Victoria, incurante del pericolo, ha rischiato di essere travolta in pieno: senza nemmeno rendersene conto.

E’ stato attento Damiano, invece, che ha subito notato il mezzo a due ruote e con un gesto freddo e repentino ha salvato l’amica da un brutto incidente. I Maneskin, così come i diversi presenti nel luogo dell’incontro, hanno segnalato il grave episodio ai vigili urbani di Amsterdam. Ma dell’incauto scooterista nessuna traccia, visto che ormai si era dileguato. Il video, intanto, è diventato virale: da ore circola senza sosta sui social, e in particolare su Twitter.