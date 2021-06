Scopriamo la classifica dei cinque segni più indifesi dello zodiaco: magari ci sei anche tu o magari puoi usarla a tuo vantaggio!

Ci sono persone, nella vita, che non sanno proprio come farsi rispettare dagli altri.

Sia chiaro: non è sempre colpa loro visto che la nostra classifica di oggi ci svela proprio quali sono i segni zodiacali più impotenti di tutti.

Insomma, non prendetevela sul personale: è colpa delle stelle e dei pianeti!

Scopriamo insieme chi fa parte della classifica per vedere se c’è il nostro segno zodiacale oppure quello di un nostro conoscente.

Ve lo diciamo subito, però: vietato cercare di usare la classifica per fare delle valutazioni a priori. I segni più tranquilli sono quelli che nascondono i segreti migliori!

I segni più indifesi dello zodiaco: ecco la classifica dell’oroscopo di oggi

Magari non ti piace litigare od avere un confronto con una persona a cui vuoi bene o che conosci bene.

Oppure sei una di quelle persone che vive particolarmente male le urla e le grida o che non ha voglia di discutere per questioni che possono risolversi in altre maniere.

Insomma, non siamo di certo noi a dirti che sei uno dei segni più indifesi dello zodiaco ma le stelle ed i pianeti a “decidere” se questo è un tratto anche della tua personalità!

Scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo e quali sono i segni più indifesi fra tutti.

Prima, però, abbiamo una sola raccomandazione: non usare davvero questa classifica come “un’arma”!

I segni indifesi, in un modo o nell’altro, potrebbero prendersi la loro vendetta.

Non dire che non ti avevamo avvertito!

Pesci: quinto posto

In fondo alla classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci. I Pesci, infatti, sono persone assolutamente tranquille e riservate, che spesso finiscono per perdersi nel loro mondo privato, senza rendersi conto di quello che gli succede intorno.

Sensibili, sognatori ed anche facilmente capaci di provare grandi sentimenti, i Pesci sono veramente indifesi, soprattutto nei confronti dell’amore.

Fate molta attenzione se uscite con loro: i Pesci si affezionano subito e soffrono molto quando le relazioni finiscono!

Acquario: quarto posto

Un segno come quello dell’Acquario rientra facilmente nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

L’Acquario, infatti, è uno di quei segni che fatica a farsi strada nel mondo da solo visto che sempre qualcuno o qualcosa da curare.

L’Acquario è un segno che ha molto a cuore il benessere degli altri e spesso da molti sacrifici senza che gli vengano chiesti.

Per questo motivo, dunque, l’Acquario può diventare veramente indifeso: esponendosi troppo ed abituato a “faticare”, l’Acquario finisce per essere vittima delle persone che si approfittano di lui!

Cancro: terzo posto

Il primo gradino del podio della classifica dei segni più indifesi dello zodiaco appartiene assolutamente al Cancro.

I nati sotto questo segno, infatti, sono persone che credono di essere furbe o anche decisamente “attente” ma spesso non si rendono conto della situazione nella quale si infilano… con risultati veramente tremendi!

Il Cancro, infatti, è un segno che cerca sempre di accontentare tutti, finendo per essere gentile anche con persone che non se lo meriterebbero.

Quando se ne rende poi conto, certo, il Cancro diventa terribile: ma fino al momento prima, il Cancro è semplicemente uno dei segni più indifesi sulla faccia della Terra!

Toro: secondo posto

Anche il Toro è uno dei segni più indifesi dello zodiaco. Vi basterà guardarlo in una situazione di stress, soprattutto se riguarda gli amici o il suo partner!

Il Toro, infatti, è un segno veramente curioso: è molto duro e spigoloso quando si tratta di sé stesso e del proprio lavoro ma i rapporti con gli altri spesso lo mettono in crisi!

Il Toro, infatti, non riesce quasi mai ad imporsi di fronte agli altri e fatica quando deve discutere od avere un confronto.

Questo vale per chiunque ma specialmente per le persone che lo circondano e a cui vuole bene!

Ricordatevelo, se conoscete un Toro: per metterlo a suo agio in una discussione, dovete valutare sempre quanto sia indifeso!

Sagittario: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più indifesi dello zodiaco

In cima alla nostra classifica troviamo proprio loro: tutti i nati sotto il segno del Sagittario, infatti, sono veramente “indifesi”!

Questo è un segno che non riuscirebbe mai ad immaginarsi che qualcuno o qualcosa possa essere cattivo nei confronti degli altri.

Per questo motivo, quindi, quando qualcuno ferisce un Sagittario il suo primo pensiero è che quanto sia accaduto sia stato per sbaglio.

Il Sagittario è un segno che spesso fatica ad accettare la realtà per quella che è, preferendo vivere in un mondo dove tutti sono buoni e gentili come lui.

Sfortunatamente per il Sagittario, essere così buoni li porta ad occupare il primo posto nella classifica dei segni più indifesi di tutto lo zodiaco.

Insomma: se conoscete un Sagittario cercate di non approfittarvi del suo buon cuore!