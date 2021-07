Alessia Marcuzzi preoccupa dopo l’addio a Mediaset, le parole inaspettate

Alessia Marcuzzi preoccupa i suoi tantissimi fan dopo l’addio a Mediaset dopo anni. Le parole che non ti aspetti arrivano da Instagram

Un’Alessia Marcuzzi malinconica e riflessiva, quella che scrive su Instagram citando una canzone di Suzan Vega. “Luka… ve la ricordate questa canzone di Suzanne Vega? Stasera sono un po’ cosi’, un po’ melanconica – ha scritto sul social network – le parole sono un po’ forti lo so, ma vorrei dedicarla a tutti quelli che si sentono un po’ giù, vorrei che la cantaste con me”. Toni dimessi, se non decisamente tristi.

La conduttrice ha lasciato ufficialmente Mediaset, dove conduceva “Le Iene” e si prepara a nuove avventura, tuttavia non ancora comunicate. Sicuramente l’addio alla rete del Biscione pesa alla conduttrice. La scelta, come lei stessa ha spiegato in un altro post, tre giorni fa, è stata difficile.

Alessia Marcuzzi malinconica dopo l’addio a Mediaset: fan preoccupati

Da qui la malinconia che, forse, scaturisce da questa dolorosa scelta. Eppure, la showgirl ha incassato l’apprezzamento di Pier Silvio Berlusconi: “La adoro”, ha detto il presidente Mediaset. Alessia Marcuzzi ha lavorato nella tv privata per ben 25 anni. Come ha sottolineato lo stesso Berlusconi, la scelta di dire addio è stata della presentatrice.

In effetti il presidente ha tenuto a sottolineare come l’addio non è stato motivato da mancanze progettuali o problemi vari. Si tratta, essenzialmente, di una scelta personale. Evidentemente la Marcuzzi ha in mente progetti diversi, ed è probabile che qualcosa già bolle in pentola ma non lo ha ancora annunciato. I fan, un po’ dispiaciuti per la malinconia di Alessia, aspettano.