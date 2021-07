Uno dei crucci delle donne in fatto di makeup, è di certo trovare una soluzione affinchè il rossetto duri tutta la giornata. Ma è davvero impossibile? No! Vi sveliamo i segreti per riuscire in questa impresa!

Un makeup perfetto e duraturo è il sogno di ogni donna: quando ci mettiamo davanti allo specchio con le nostre tavolozze di colori la speranza è che quel ‘capolavoro’, costato fatica e tanta creatività, riesca a durare per tutto il giorno, o almeno fino a quando i nostri impegni siano terminati.

E’ vero, c’è sempre l’arma del ‘ritocco’ tra un impegno e l’altro, ma se i tempi serrati ci impediscono di fare una scappatina al bagno per rinfrescarci il makeup? Dovremmo davvero rinunciare ad essere belle come quando sia uscite di casa?

C’è soprattutto un ‘nemico’ che temiamo, il rossetto che sbiadisce o, peggio ancora, sparisce del tutto! Ci sono makeup che basiamo proprio sul colore acceso delle labbra, in quel caso, se il nostro cosmetico perdesse forma e brillantezza troppo presto, rischieremo di perdere tutto il nostro fascino!

Come rimediare allora? Come far si che il rossetto, soprattutto quando ha un colore molto acceso ed evidente, non ci abbandoni proprio sul più bello, rischiando di avere labbra impresentabili? Ecco i nostri piccoli consigli per un risultato da 10 e lode (per tutto il giorno!).

Rossetto: come farlo durare nel colore e nella forma tutto il giorno

Ci sono piccoli consigli che vi consigliamo di seguire per far si che il rossetto duri tutto il giorno ed il rendimento delle vostre labbra sia perfetto per tante ore e, soprattutto, resista a pranzi o cene, senza arrivare a sembrare un clown truccato da un bambino di 5 anni!

Idratazione: il primo step importantissimo da eseguire è quello di una buona idratazione delle labbra prima di applicare il rossetto che più ci piace. Una volta deterso il viso, quindi, vi consigliamo di passare sulle labbra uno scrub idratante a base di 1 cucchiaino di miele, 3 cucchiaini di zucchero di canna e 2 gocce di ilio di oliva. Mescolate bene questa soluzione ed applicatela con le dita sulle labbra, massaggiando facendo una leggera pressione per eliminare dalle labbra tutte le pellicine in eccesso , che renderebbero la tinta sulle labbra imperfetta già da subito, ed idratarle grazie al miele e l’olio. Risciacquate bene ed applicate la vostra crema preferita, possibilmente una non troppo oleosa, per evitare che la tinta regga meno nel tempo.

