La data d’inizio, il cast e gli opinionisti del Grande Fratello Vip. Scopriamoli insieme

L’edizione dello scorso anno del Grande Fratello Vip è stata un vero e proprio successo. Sarà stato per il cast, per il presentatore Alfonso Signorini che è sempre pronto a scavare nei sentimenti o perché la gente non poteva uscire a causa della pandemia, ma il programma ha avuto un boom di share.

Propri in questi giorni si è tenuta la conferenza stampa di Mediaset diretta da Pier Silvio Berlusconi, nonché l’amministratore delegato dell’azienda.

Tanti sono stati gli argomenti, ma quello principale è stato proprio il Grande Fratello. Vediamo quali sono le novità

Grande Fratello Vip 6: ecco le novità

Visto il successo dell’ultima edizione, il direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini è stato riconfermato come presentatore per il terzo anno di fila.

Alfonso è veramente bravo in questo ruolo: riesce a creare e trovare sempre nuove dinamiche mettendo la pulce nell’orecchio al concorrente, ma senza entrare di prepotenza.

Il Grande Fratello Vip avrà, anche quest’anno, doppio appuntamento settimanale mantenendosi il lunedì e il venerdì e soprattutto rimarrà ancora la diretta no-stop nonostante l’edizione scorsa si vociferasse che volessero levarla.

La data ufficiale non è ancora uscita, ma sappiamo che si aggira tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.

Il reality show è confermato per 21 puntate, ma niente vieta che possa essere allungato almeno fino a metà marzo se riscuote un grande successo. Diciamo che il rischio di passare di nuovo il Natale in compagnia dei concorrenti potrebbe esserci.

“Se funziona, si allunga la durata a data da destinarsi” ha dichiarato l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza.

Gli opinionisti, invece, hanno proprio cambiato faccia. Ormai ci eravamo abituati alla showgirl Antonella Elia e il cantante Pupo nei panni di questo ruolo, ma cambiano le carte in tavola.

Le opinioniste saranno la presentatrice e ex concorrente della casa più spiata d’Italia Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, imprenditrice romana e moglie del conduttore Paolo Bonolis.

Un duo tutto al femminile che vede ancora divisi i fan del programma: non temono il comportamento di Sonia, bensì quello di Adriana considerata, dopo aver partecipato al reality, falsa, noiosa e soprattutto non capace ad esporsi.

Nonostante manchino poco più di due mesi, i nomi dei concorrenti della nuova edizione non sono ancora usciti. Alfonso Signorini ha iniziato le sue ricerche per costruire il puzzle di concorrenti vincenti e le chiamate stanno iniziando a partire.