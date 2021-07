Paola Perego a Belve: “Ho pensato di farla finita”. La conduttrice si è raccontata senza filtri

Ne ha passate di tutti i colori Paola Perego e non lo ha certo nascosto. Spesso, in passato, l’apprezzata conduttrice ha spiegato le difficoltà della sua vita. Un’altra occasione è stata l’intervista di pochi giorni fa a “Belve” con Francesca Fagnani, su Rai 2. Una confessione vera e propria, nella quale la Perego ha raccontato alcuni retroscena che la riguardano. Paola non si è sottratta a qualche situazione scomoda, rispondendo a tutte le domande. La presentatrice ha anche parlato di “vendette trasversali” e situazioni che sono derivate dalla sua relazione con Lucio Presta, uno degli agenti più importanti della tv italiana.

In pratica, Paola Perego ha detto che la sua storia con Presta le ha portato più problemi che benefici. Invidie, gelosie e veri e propri dispetti. “Mio marito – ha spiegato – non mi proporrà mai un programma per sua onestà intellettuale”. In sostanza, Lucio non vuole che si pensi che raccomandi sua moglie. Da qui le difficoltà della Perego, che per lavorare deve trovare altre strade. Tuttavia, con correttezza la conduttrice ha spiegato che suo marito è un “numero uno” nel suo lavoro e che gli può chiedere sempre consigli utili.

Paola Perego: “Mandano messaggi ambigui a mio marito Lucio Presta”

Ovviamente non può mancare qualche dritta opportuna su nuovi programmi in produzione. Tuttavia, la Perego ha raccontato di essere molto infastidita dal comportamento delle sue colleghe, che spesso “insinuano” il marito con messaggi ambigui. Tutti sanno che alla Perego non è andata giù la chiusura di “Parliamone Sabato”, programma fermato anzitempo nel 2017. “Sono stata il capro espiatorio”, ha spiegato. In quell’occasione la trasmissione ebbe l’idea di elencare i motivi per cui una donna dell’est era meglio di una italiana. Scoppiò una bufera in ambito sessista che fece chiudere il programma per ordine della Rai.

“Fui attaccata da chi non vide nemmeno il programma”, ha spiegato. In ogni caso, la Perego ha poi riavuto la sua trasmissione: quindi la chiusura fu solo temporanea. Poi la presentatrice parla anche del suo matrimonio con l’ex calciatore del Napoli Andrea Carnevale: ha raccontato di essere sempre sola, con due figli piccoli. E nel racconto la Perego ammette anche che lo stesso Carnevale (il riferimento era al primo matrimonio) le ha messo spesso “le corna”, cosa che l’ha segnata per tutta la vita.

Un’ultima ammissione Paola la fa sui suoi attacchi di panico, che per molto tempo le hanno fatto ‘compagnia’: “Un sacco di volte – spiega – ho pensato che sarebbe stato meglio morire. Però poi avevo anche paura della morte, quindi ero come il cane che si morde la coda. In quello stato sei veramente prigioniera, sei prigioniera, non c’è un’altra spiegazione…”