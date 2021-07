Oggi vogliamo conoscere la classifica dei segni zodiacali migliori da lasciare: sì, hai letto bene! Leggiamo insieme quali sono le prime cinque posizioni ed anche perché hai fatto bene a chiudere i rapporti con loro.

Ti è mai successo di lasciarti con qualcuno dopo solo pochi mesi di frequentazione (ma anche dopo periodi ben più lunghi) e pensare: “Fiùù, l’ho scampata bella?”.

Bene, forse avevi a che fare con uno dei segni zodiacali peggiori di tutto l’oroscopo per quanto riguarda l’amore e le relazioni!

Il pericolo, però, potresti non averlo evitato del tutto: la nostra classifica di oggi ti leverà qualsiasi dubbio a riguardo, visto che scopriremo i segni migliori da lasciarsi alle spalle quando si tratta di romanticismo.

Ma non è che ci sei anche tu in questa classifica?

I segni zodiacali migliori da lasciare: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Lasciarsi, lo sappiamo bene, non è mai una passeggiata.

Si tratta di una decisione sempre molto difficile e sofferta che lascia quasi sempre uno dei due (se non entrambi) decisamente tristi e scoraggiati.

Ci sono alcune rotture, però, che ti fanno capire come, effettivamente, lasciarvi sia stata la cosa migliore.

Abbiamo deciso, oggi, di darti una mano e di stilare la classifica dei segni zodiacali migliori da lasciare.

Sì, è vero: potrebbe sembrarti una classifica del tutto pretestuosa ma sappiamo quello che diciamo!

Scopriamo insieme quali sono le cinque posizioni più alte in questa particolare classifica ed anche perché hai fatto bene a lasciare il tuo ex fidanzato che era nato sotto uno di questi segni.

Ora dobbiamo solo scoprire se ci sei anche tu tra le prime posizioni o se sei ricascato in una relazione con uno dei segni che dovresti lasciare… immediatamente!

Bilancia: quinto posto

Stare con una Bilancia vuol dire essere immersi in una situazione sempre allegra, quasi festiva.

Ci sono cene, bevute, aperitivi da organizzare ed a cui partecipare e non c’è la possibilità di rilassarsi neanche per un attimo.

Sembra quasi che la Bilancia voglia stare con voi per… dimostrare qualcosa a qualcuno?

Se chiedete agli ex fidanzati di una persona nata sotto il segno della Bilancia, saranno proprio loro a dirvi che non è tutto oro ciò che luccica e specialmente se quello che luccica è il sorriso a 24 denti della Bilancia.

Questo è un segno sicuramente molto allegro e positivo che, però, si rifiuta di affrontare i problemi o i proprio stessi sentimenti negativi.

Vi lasciamo immaginare che effetto ha questo suo atteggiamento sulla sua relazione!

Vergine: quarto posto

Chi vorrebbe mai sentirsi giudicato in una relazione? Bene, sappiate che i nati sotto il segno della Vergine non solo vi giudicheranno appena possibile ma che anche adorerebbero ricevere da parte vostra un report su come si comportano in una relazione!

Terribile, vero? Tutti gli ex fidanzati di una Vergine potranno dirvi quanto è difficile avere una relazione con loro.

I nati sotto il segno della Vergine sono persone abituate alla bellezza ed alla perfezione, non ammettono sgarri e sono decisamente “sbrigativi” quando si parla di sentimenti.

Insomma, sono un segno che è decisamente meglio lasciare (a meno che, purtroppo per voi, non siate proprio molto ma molto innamorati!).

Leone: terzo posto

Siamo davvero stupiti di trovare nella nostra classifica tutti i nati sotto il segno del Leone? Questo segno, purtroppo, ha tantissime ottime qualità che, però, nasconde dietro una facciata di arroganza veramente difficile da buttare giù.

Il Leone non apprezza sentirsi debole o dover, in qualche maniera, esternare i suoi sentimenti. Spesso, infatti, il Leone è un segno che ha grandi problemi emotivi irrisolti, che scarica sul partner appena può.

Quando si tratta, però, di lavorare per costruire la sua relazione, molto spesso il Leone scappa, convinto quasi che le relazioni debbano “accadere” senza nessuno sforzo da parte di chi le ha!

I loro ex fidanzati non possono fare a meno di asciugarsi il sudore dalla fronte quando sentono parlare dei Leoni.

Pesci: secondo posto

Al secondo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dei Pesci. Questo è un segno veramente dolce e gentile, facile ad innamorarsi e capace di entrare in profonda connessione con gli altri.

Come mai, allora, è uno dei segni zodiacali migliori da lasciare per sempre?

Proprio a causa di queste sue buone qualità, infatti, i nati sotto il segno dei Pesci rischiano spesso di diventare decisamente troppo.

Cosa intendiamo con questo? Semplice! I Pesci sono persone che si innamorano anche troppo presto, mettendo i partner in difficoltà.

Appena iniziano una relazione, i nati sotto il segno dei Pesci si concentrano completamente sull’altra persona e finiscono per soffocarla, pur non volendo.

Ecco qui che, alla fine della relazione, gli altri tirano un sospiro di sollievo: i Pesci sono come una coperta ma molto spesso troppo, troppo calda!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali migliori da lasciare

Al primo posto della nostra classifica, ci dispiace ammetterlo, ci sono tutti i nati sotto il segno dei Gemelli.

Inutile fare finta di offendersi: sapete benissimo perché vi trovate così in alto in questa classifica!

I Gemelli, infatti, sono persone decisamente particolari. Hanno una vera e propria doppia personalità che li rende spesso difficili da capire o da accontentare.

Non è un caso, infatti, che spesso i Gemelli raccontino delle bugie specialmente a sé stessi e per quanto riguarda il loro vero interesse romantico nei confronti degli altri.

Avere una relazione con loro vuol dire addentrarsi in un bosco di ritrattazioni, sgradite sorprese e paludi di insicurezza.

Se stavate con un Gemelli (e lo avete lasciato) possiamo sentire il sospiro di sollievo che avete lanciato.

E se siete un Gemelli… beh, riconoscere i propri difetti è il primo passo per migliorare!