Estate: tempo di sole, mare e anche nuove conoscenze! Niente di cui preoccuparsi, a meno che il tuo partner non sia nella classifica dei segni che non smettono mai di flirtare: non credi sia meglio controllare?

Capita a tutti di pensare al proprio partner come un vero e proprio pilone o pilastro della propria relazione.

Immaginarselo mentre flirta con qualche altra persona è semplicemente impossibile: sappiamo benissimo che il nostro compagno ha occhi solo per noi!

Anche se è vero che flirtare non vuol dire per forza tradire, è meglio conoscere qual è la classifica dell’oroscopo riguardo i segni che proprio non riescono a smettere di “provarci” con gli altri.

Curioso di conoscere se te od il tuo partner siete tra le prime cinque posizioni?

I segni che non smettono mai di flirtare: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Per quanto il tuo partner ti abbia giurato amore e fedeltà eterni, ancora ti capita di “beccarlo” mentre scherza e ride con altre persone.

Sia chiaro: flirtare o scherzare con altri al di fuori della propria relazione può essere visto come irrispettoso ma non è allo stesso livello di un tradimento vero e proprio!

Alcune persone, però, non sanno di avere un partner che entra di diritto nella classifica dei segni che non riescono mai a smettere di flirtare.

Questo, di certo, può diventare un vero e proprio problema!

Scopriamo insieme la classifica di oggi dell’oroscopo ed anche quali sono i segni zodiacali che non possono rinunciare al flirt.

Magari avrai qualche brutta sorpresa oppure scoprirai di essere tu il “birichino” della vostra relazione.

L’importante è che, una volta conosciuta la verità, tu sappia finalmente se stai con un segno zodiacale che flirta troppo o meno in modo da sapere come comportarti in futuro.

Che ne dici: proviamo a scoprire la classifica di oggi dell’oroscopo?

Bilancia: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica di oggi troviamo tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Questo segno, infatti, adora le attenzioni e non smetterebbe mai di flirtare con gli altri, poco gli importa se è fidanzato o meno!

La Bilancia è un segno che si impegna molto per piacere e non si rende conto di quanto spesso flirta con i suoi “vicini“.

Avere una relazione con la Bilancia può essere molto stressante: flirteranno in continuazione con gli altri e negheranno anche di farlo!

Gemelli: quarto posto

Anche i nati sotto il segno dei Gemelli amano flirtare e non smetterebbero per niente al mondo!

Certo, dovrete sempre aspettare che sia il momento “giusto” per vederli in azione, visto che spesso i Gemelli sono decisamente scontrosi.

Quando, però, hanno deciso che sono di ottimo umore, i nati sotto il segno dei Gemelli sono dei veri e propri “dongiovanni“. Non smetteranno mai di flirtare perché le attenzioni sono qualcosa di cui i Gemelli non possono veramente fare a meno!

Vergine: terzo posto

Sul primo gradino del podio della nostra classifica, troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine.

Anche questo segno, infatti, è uno di quelli capace di flirtare nonostante sia fidanzato, sposato od impegnato seriamente e senza nessun problema!

La Vergine è un segno che ha un debole per la perfezione e, quindi, finisce per essere ammaliato dalla bellezza e dal modo di essere degli altri.

Se incontra qualcuno che lo fa sognare, infatti, la Vergine non può fare a meno di cercare di fare colpo!

Ariete: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete sono famosi per essere tra i segni che flirtano di più di tutto lo zodiaco e che, soprattutto, lo nascondono bene!

L’Ariete, infatti, è uno di quei segni che “finge” di non saper flirtare quando, invece, non fa altro dalla mattina alla sera!

Il motivo per cui il suo modo di flirtare ci sembra così assurdo, è che l’Ariete si comporta come se non avesse attrattive o come se fosse strano che qualcuno provi interesse verso di lui.

Appena incontra qualcuno che trova anche solo vagamente interessante, però, l’Ariete si trasforma completamente e flirta come non mai!

Leone: primo posto nella classifica dei segni che non smettono mai di flirtare

Il Leone si riconferma al primo posto della classifica dei segni che amano flirtare e che, anche non possono mai smettere di farlo!

Il Leone, infatti, è un segno che ha un bisogno veramente quasi eccessivo di piacere a tutti gli altri e sa che, flirtando, può fare sicuramente un’ottima impressione.

Quando si tratta di scherzare e diventare allusivi, infatti, il Leone è bravissimo! Anche se non tradirebbe mai ed è uno dei segni più leali e trasparenti dello zodiaco, il Leone è di sicuro uno dei segni che non smettono veramente mai di flirtare.

Impossibile cercare di “trattenerlo”: al Leone piace piacere e flirta più per sé stesso che per gli altri!