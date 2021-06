Terence Hill, l’addio a Don Matteo sconvolge i fan: il motivo fa rabbrividire

Don Matteo, Terence Hill: “Come e quando sparirò”. Un vero e proprio shock per i telespettatori, con un finale traumatico

Una delle polemiche più accese di questi giorni riguarda Don Matteo e il futuro della popolarissima fiction di Rai 1. In onda da 20 anni, la fiction vedrà il clamoroso addio del protagonista, Terence Hill. Attore amatissimo, che il pubblico identifica pienamente con il coraggioso prete di provincia che aiuta a risolvere casi di cronaca nera. Un addio per molti imprevisti, col nome del suo successore già designato: Raoul Bova. Un passaggio di testimone che non è piaciuto al pubblico, ma che rappresenta una svolta totale nella serie tv.

Del resto, il nuovo personaggio non interpreterà Don Matteo (che anche nella serie tv andrà in pensione) ma il suo successore, Don Massimo. Evidentemente, ma non è ancora chiaro, anche il nome della fiction cambierà. Insomma, un passaggio di testimone, ma anche un vero e proprio “reboot” della storica serie di Rai 1, che ottiene da sempre ascolti da record. Terence Hill ha lasciato senza rancore, dando l’annuncio assieme al suo erede. L’occasione è stata l’annuncio della prossima stagione, in arrivo in autunno.

Terence Hill lascia Don Matteo e spiega i motivi della sua scelta

Nella prima puntata, e forse anche nelle successive, compariranno entrambi i personaggi, che si avvicenderanno. Sono stati i due attori a spiegare come funzionerà il cambio epocale. Va detto, però, che gli spettatori non l’hanno presa bene. Tutti sono affezionati a Terence Hill e l’idea di non vederlo più nei classici panni di Don Matteo è frustrante. Tuttavia, l’attore ha spiegato che sia lui che il suo personaggio hanno “scelto” Raoul Bova come erede. “Non ha bisogno di consigli, è molto bravo. Nella fiction il passaggio sarà contestualizzato e non lascerà ombre sul motivo per cui Don Matteo si farà da parte”, ha detto Terence.

Hill ha poi spiegato che lascia la serie tv perché ha voglia di dedicare più tempo alla sua famiglia. “Vorrei fare un lungo viaggio in America con la mia famiglia e fare il cammino di Santiago de Compostela”. Ovviamente incide anche l’età di Terence Hill, ormai 82enne e giustamente predisposto a un po’ di riposo. Va detto che l’altra serie che l’attore abbandonò, Un Passo dal Cielo, fu orfana del suo personaggio. Anche in quel caso ci fu la delusione dei fan, ma poi la fiction ha ritrovato slancio, ottenendo successi di pubblico e ascolti mai registrati quando c’era Terence Hill.